Implementa Kill Bill con un solo clic.
Plataforma de código abierto de facturación de suscripciones y pagos para SaaS, mercados y empresas basadas en el uso.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Kill Bill
Kill Bill es una plataforma de facturación y pagos de código abierto de probada eficacia, utilizada en producción por empresas que procesan millones de facturas al mes. Gestiona todo el ciclo de monetización —gestión de catálogos, suscripciones, facturación recurrente, impuestos y enrutamiento de pagos— a través de una arquitectura conectable que le permite combinar pasarelas de pago, motores de impuestos y proveedores de análisis sin reescribir la lógica de negocio.
Alojar Kill Bill por su cuenta mantiene los metadatos de pago de los clientes, el historial de suscripciones y las reglas de precios bajo su control total, sin tarifas por transacción ni dependencia de un proveedor. La interfaz de usuario de administración Kaui incluida ofrece a los equipos de finanzas y soporte una consola web para cuentas, facturas, reembolsos y cambios de planes sin escribir una sola llamada a la API.
Funciones clave de Kill Bill
Sistema de suscripción
Pruebas de modelo, contratos a término fijo, precios combinados y actualizaciones y degradaciones complejas de catálogo con prorrateo gestionado automáticamente.
Plugins de pasarela de pago
Procese los cargos a través de Stripe, Adyen, Braintree, PayPal y docenas de otros proveedores utilizando plugins de pago intercambiables.
Facturación y cobranza
Genere facturas programadas, reintente pagos fallidos con reglas de cobro configurables y recupere ingresos sin escribir scripts personalizados.
Consola de administración de Kaui
Explorar cuentas, reembolsar pagos, editar suscripciones e inspeccionar facturas a través de una UI web dedicada, diseñada para equipos de soporte y finanzas.
REST API y plugins
Una API REST completa más un SDK de complemento para Java/Ruby le permiten integrar Kill Bill con CRMs, motores de impuestos y herramientas de análisis sin bifurcar el núcleo.
Listo para multitenencia
Aísle marcas, regiones o segmentos de clientes dentro de una única instancia utilizando la multi-tenencia incorporada con catálogos y credenciales separados.
¿Por qué ejecutar Kill Bill en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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