Implementa Kibana con una instalación de un solo clic.
Plataforma de visualización y exploración de datos de código abierto para Elasticsearch con paneles, búsqueda y herramientas de observabilidad.
Elige un plan VPS para Kibana
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Kibana
Kibana es la interfaz de usuario web oficial de Elasticsearch — una plataforma pulida para explorar datos, construir paneles interactivos, ejecutar consultas de búsqueda y operar una implementación de Elastic Stack. Creada originalmente en 2013 y ahora mantenida por Elastic NV, Kibana es la capa de visualización estándar para cualquier aplicación construida sobre Elasticsearch, desde análisis de registros y observabilidad hasta búsqueda de comercio electrónico y análisis de seguridad.
Alojar Kibana en tu propio VPS proporciona a los equipos de datos y plataformas un entorno completo de visualización de Elastic Stack sin las tarifas SaaS por documento comunes en Elastic Cloud. Esta plantilla incluye un Elasticsearch de nodo único junto con Kibana, para que la pila esté lista para ingerir datos y construir paneles inmediatamente después de la implementación.
Funciones clave de Kibana
Descubre y explora
Explore los índices de Elasticsearch con la interfaz Discover: consulte, filtre, ordene y visualice documentos sin procesar para detectar patrones y valores atípicos en tiempo real.
Paneles y visualizaciones
Cree paneles interactivos con gráficos de líneas, gráficos de barras, mapas de calor, mapas, tablas y visualizaciones de arrastrar y soltar de Lens que se pueden compartir entre equipos.
Buscar y ES|QL
Full Elasticsearch Query DSL más ES|QL — un lenguaje de consulta canalizado similar a Splunk SPL — hacen que las consultas complejas sean accesibles para los no desarrolladores.
Herramientas de observabilidad
Aplicaciones integradas de monitoreo de Logs, Métricas, APM y Uptime para la ingesta y el análisis de datos de observabilidad de Elastic Agent y Beats.
Mapas y geoespacial
Mapas interactivos multicapa con capas vectoriales, mapas de calor y geoagregaciones para visualizar datos geoespaciales junto con otras dimensiones.
Alertas e informes
Alertas basadas en umbrales y anomalías con destinos de correo electrónico, Slack y webhook, además de la generación programada de informes en PDF y CSV.
¿Por qué ejecutar Kibana en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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