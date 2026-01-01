Kibana es la interfaz de usuario web oficial de Elasticsearch — una plataforma pulida para explorar datos, construir paneles interactivos, ejecutar consultas de búsqueda y operar una implementación de Elastic Stack. Creada originalmente en 2013 y ahora mantenida por Elastic NV, Kibana es la capa de visualización estándar para cualquier aplicación construida sobre Elasticsearch, desde análisis de registros y observabilidad hasta búsqueda de comercio electrónico y análisis de seguridad.

Alojar Kibana en tu propio VPS proporciona a los equipos de datos y plataformas un entorno completo de visualización de Elastic Stack sin las tarifas SaaS por documento comunes en Elastic Cloud. Esta plantilla incluye un Elasticsearch de nodo único junto con Kibana, para que la pila esté lista para ingerir datos y construir paneles inmediatamente después de la implementación.