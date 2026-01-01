Implementa Kener con instalación en un solo clic.
Plataforma de página de estado de código abierto para monitorear servicios y comunicar incidentes a los usuarios en tiempo real.
Elige un plan VPS para Kener
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Kener
Kener es un sistema de página de estado de código abierto construido con SvelteKit que permite a los equipos monitorear servicios y comunicar interrupciones de forma transparente. Soporta múltiples tipos de monitoreo —puntos finales HTTP/API, TCP, DNS, certificados SSL, ping, consultas SQL, latidos (heartbeats) y servidores de juegos—, cada uno rastreado y mostrado en una página de estado pública con historial de tiempo de actividad y gráficos de tiempo de respuesta.
Alojar Kener en tu propio VPS mantiene todos los datos de monitoreo y el historial de incidentes bajo tu control. La instancia de Redis incluida maneja las colas de trabajo y el almacenamiento en caché, mientras que los datos de la aplicación se almacenan en SQLite por defecto —no se requiere una base de datos externa. El primer usuario en registrarse en la instancia se convierte en el administrador.
Funciones clave de Kener
Monitoreo multiprotocolo
Monitoree puntos finales HTTP, puertos TCP, registros DNS, certificados SSL, objetivos de ping, latidos y servidores de juegos desde un único panel de control.
Gestión de incidentes
Cree informes de incidentes con cronogramas de estado con marca de tiempo, publique actualizaciones continuas y archive las resoluciones para un historial de interrupciones transparente.
Mantenimiento programado
Anuncie el tiempo de inactividad programado con antelación para que los usuarios vean las próximas ventanas de mantenimiento en la página de estado antes de que se interrumpa el servicio.
Notificaciones multicanal
Alerta a tu equipo por correo electrónico, Slack, Discord o webhooks en el momento en que un monitor cambie de estado o se recupere.
Insignias de estado incrustables
Agregue insignias de estado en vivo o iframes a su documentación, sitio web o panel de control de la aplicación para mostrar el estado del servicio en línea.
Acceso basado en roles
Invita a los miembros del equipo con roles distintos para colaborar en las actualizaciones de incidentes y monitorear la configuración sin compartir el acceso de administrador.
¿Por qué ejecutar Kener en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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