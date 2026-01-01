Implementa Jotty con una instalación de un solo clic.
Gestor de notas y tareas ligero, basado en archivos, con tableros Kanban y soporte de Markdown — no requiere base de datos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Jotty
Jotty es una herramienta de productividad minimalista y autoalojada que almacena todo en archivos Markdown y JSON — sin necesidad de mantener una base de datos. Combina un editor WYSIWYG de TipTap para notas enriquecidas y listas de verificación con tableros Kanban y seguimiento básico del tiempo, cubriendo la gestión diaria de tareas sin complejidad innecesaria.
Ejecutar Jotty en tu propio VPS significa que tus notas y listas de tareas permanecen privadas, accesibles desde cualquier dispositivo y libres de tarifas de suscripción. El soporte multiusuario con un panel de administración permite a familias o pequeños equipos compartir una instancia con colecciones de notas separadas y uso compartido colaborativo opcional a través de enlaces.
Funciones clave de Jotty
Almacenamiento basado en archivos
Las notas y tareas se guardan como archivos Markdown y JSON — fáciles de respaldar, controlar versiones o migrar sin herramientas de exportación propietarias.
Editor de texto enriquecido
El editor WYSIWYG impulsado por TipTap es compatible con Markdown, bloques de código con resaltado de sintaxis y listas de verificación de arrastrar y soltar para una toma de notas productiva.
Tableros Kanban
Visualice los flujos de trabajo de las tareas con tableros de proyectos estilo Kanban y seguimiento de tiempo integrado, sin implementar una plataforma de gestión de proyectos pesada.
Acceso Multiusuario
El panel de administración admite múltiples cuentas de usuario con colecciones de notas separadas y enlaces compartibles para colaboración selectiva.
¿Por qué ejecutar Jotty en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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