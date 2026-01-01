Hasta un 70% de descuento en Jitsu

Implementa Jitsu con una instalación de un solo clic.

Plataforma de datos de clientes de código abierto que captura eventos de productos y los transmite a su almacén, herramientas de marketing y API en tiempo real.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Jitsu con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Jitsu

Jitsu es una plataforma de datos de clientes de código abierto, diseñada para ingenieros como una alternativa autoalojada a Segment. Captura eventos de productos y sitios web a través de SDKs nativos, los procesa con funciones JavaScript sin servidor y reenvía los resultados a almacenes de datos, herramientas de marketing y puntos finales HTTP personalizados con una latencia de subsegundos.

Alojar Jitsu en su VPS mantiene cada carga útil de evento, identificador de cliente y configuración del pipeline en su propia infraestructura, sin precios por evento, sin límites de MTU y sin dependencia de proveedor. Esta implementación agrupa el pipeline completo de eventos de Jitsu (consola, ingesta, rotor y bulker) junto con PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB y Redpanda, brindándole un CDP listo para producción en una única pila de Compose.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Jitsu

Streaming de eventos en tiempo real

Reenvía eventos capturados a almacenes de datos y destinos SaaS en segundos, impulsando paneles en vivo, audiencias y análisis de productos.

Destinos de bodega nativos

Carga eventos directamente en Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres y S3 con gestión de esquemas integrada — no se requiere una herramienta ETL separada.

Funciones de JavaScript

Filtre, enriquezca y reforme eventos usando funciones JavaScript personalizadas que se ejecutan en el lado del servidor antes de que los eventos lleguen a los destinos.

Conectores de fuente

Extraiga datos de bases de datos, API SaaS y archivos utilizando conectores Singer y Airbyte para la ingesta por lotes junto con flujos en tiempo real.

Almacenamiento de perfil de usuario

Mantenga perfiles unificados de visitantes y usuarios en MongoDB para la resolución de identidad entre dispositivos, segmentación y casos de uso de personalización.

Privacidad autoalojada

Mantenga los datos de eventos de clientes, identificadores e información de identificación personal (PII) dentro de su propio VPS — Jitsu nunca se comunica con servidores externos y no añade proveedores de terceros a su canalización de datos.

¿Por qué ejecutar Jitsu en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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