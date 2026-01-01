Implementa Jitsu con una instalación de un solo clic.
Plataforma de datos de clientes de código abierto que captura eventos de productos y los transmite a su almacén, herramientas de marketing y API en tiempo real.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Jitsu
Jitsu es una plataforma de datos de clientes de código abierto, diseñada para ingenieros como una alternativa autoalojada a Segment. Captura eventos de productos y sitios web a través de SDKs nativos, los procesa con funciones JavaScript sin servidor y reenvía los resultados a almacenes de datos, herramientas de marketing y puntos finales HTTP personalizados con una latencia de subsegundos.
Alojar Jitsu en su VPS mantiene cada carga útil de evento, identificador de cliente y configuración del pipeline en su propia infraestructura, sin precios por evento, sin límites de MTU y sin dependencia de proveedor. Esta implementación agrupa el pipeline completo de eventos de Jitsu (consola, ingesta, rotor y bulker) junto con PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB y Redpanda, brindándole un CDP listo para producción en una única pila de Compose.
Funciones clave de Jitsu
Streaming de eventos en tiempo real
Reenvía eventos capturados a almacenes de datos y destinos SaaS en segundos, impulsando paneles en vivo, audiencias y análisis de productos.
Destinos de bodega nativos
Carga eventos directamente en Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres y S3 con gestión de esquemas integrada — no se requiere una herramienta ETL separada.
Funciones de JavaScript
Filtre, enriquezca y reforme eventos usando funciones JavaScript personalizadas que se ejecutan en el lado del servidor antes de que los eventos lleguen a los destinos.
Conectores de fuente
Extraiga datos de bases de datos, API SaaS y archivos utilizando conectores Singer y Airbyte para la ingesta por lotes junto con flujos en tiempo real.
Almacenamiento de perfil de usuario
Mantenga perfiles unificados de visitantes y usuarios en MongoDB para la resolución de identidad entre dispositivos, segmentación y casos de uso de personalización.
Privacidad autoalojada
Mantenga los datos de eventos de clientes, identificadores e información de identificación personal (PII) dentro de su propio VPS — Jitsu nunca se comunica con servidores externos y no añade proveedores de terceros a su canalización de datos.
¿Por qué ejecutar Jitsu en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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