Jaeger es un proyecto graduado de CNCF para el rastreo distribuido de extremo a extremo, originalmente desarrollado en Uber para monitorear miles de microservicios. Captura cÃ³mo las solicitudes se propagan a travÃ©s de su sistema â€” revelando dependencias de servicio, desgloses de tiempo, propagaciÃ³n de errores y cuellos de botella de latencia que son invisibles solo con el registro tradicional. Esta implementaciÃ³n es compatible con el Protocolo OpenTelemetry (OTLP) de forma predeterminada para la compatibilidad con las bibliotecas de instrumentaciÃ³n modernas.

El autoalojamiento de Jaeger mantiene los datos de rastreo â€” que a menudo contienen identificadores de usuario, consultas de bases de datos y detalles internos de la API â€” completamente en su propia infraestructura. Evita los precios por rastreo de los proveedores comerciales de APM y mantiene un control total sobre la retenciÃ³n y el acceso, con costos predecibles que se ajustan a su VPS en lugar de a su volumen de trÃ¡fico.