Implementa Jaeger con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de rastreo distribuido de cÃ³digo abierto para monitorear flujos de solicitudes y diagnosticar problemas de rendimiento en arquitecturas de microservicios.
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Todo lo que puedes crear con Jaeger
Jaeger es un proyecto graduado de CNCF para el rastreo distribuido de extremo a extremo, originalmente desarrollado en Uber para monitorear miles de microservicios. Captura cÃ³mo las solicitudes se propagan a travÃ©s de su sistema â€” revelando dependencias de servicio, desgloses de tiempo, propagaciÃ³n de errores y cuellos de botella de latencia que son invisibles solo con el registro tradicional. Esta implementaciÃ³n es compatible con el Protocolo OpenTelemetry (OTLP) de forma predeterminada para la compatibilidad con las bibliotecas de instrumentaciÃ³n modernas.
El autoalojamiento de Jaeger mantiene los datos de rastreo â€” que a menudo contienen identificadores de usuario, consultas de bases de datos y detalles internos de la API â€” completamente en su propia infraestructura. Evita los precios por rastreo de los proveedores comerciales de APM y mantiene un control total sobre la retenciÃ³n y el acceso, con costos predecibles que se ajustan a su VPS en lugar de a su volumen de trÃ¡fico.
Funciones clave de Jaeger
Soporte de OpenTelemetry
La ingesta nativa de OTLP significa que cualquier aplicaciÃ³n instrumentada con SDKs de OpenTelemetry puede enviar trazas a Jaeger sin exportadores personalizados.
GrÃ¡fico de Dependencia de Servicio
Los grÃ¡ficos de servicio generados automÃ¡ticamente muestran las relaciones de llamadas y los volÃºmenes de solicitudes entre cada servicio en su arquitectura.
AnÃ¡lisis de Rastreo Profundo
Las lÃneas de tiempo detalladas de los rastreos desglosan cada lapso y operaciÃ³n con duraciones, etiquetas y registros para identificar con precisiÃ³n consultas lentas y errores.
ComparaciÃ³n de Rastreo
Compare las trazas de antes y despuÃ©s de una implementaciÃ³n para identificar rÃ¡pidamente regresiones de rendimiento o nuevos patrones de error introducidos por cambios en el cÃ³digo.
Muestreo Adaptativo
Controle el volumen de recolecciÃ³n de trazas dinÃ¡micamente para equilibrar la profundidad de la observabilidad con los costos de almacenamiento e ingesta en sistemas de alto trÃ¡fico.
Â¿Por quÃ© ejecutar Jaeger en Hostinger?
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