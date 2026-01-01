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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Jaeger

Jaeger es un proyecto graduado de CNCF para el rastreo distribuido de extremo a extremo, originalmente desarrollado en Uber para monitorear miles de microservicios. Captura cÃ³mo las solicitudes se propagan a travÃ©s de su sistema â€” revelando dependencias de servicio, desgloses de tiempo, propagaciÃ³n de errores y cuellos de botella de latencia que son invisibles solo con el registro tradicional. Esta implementaciÃ³n es compatible con el Protocolo OpenTelemetry (OTLP) de forma predeterminada para la compatibilidad con las bibliotecas de instrumentaciÃ³n modernas.

El autoalojamiento de Jaeger mantiene los datos de rastreo â€” que a menudo contienen identificadores de usuario, consultas de bases de datos y detalles internos de la API â€” completamente en su propia infraestructura. Evita los precios por rastreo de los proveedores comerciales de APM y mantiene un control total sobre la retenciÃ³n y el acceso, con costos predecibles que se ajustan a su VPS en lugar de a su volumen de trÃ¡fico.

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Funciones clave de Jaeger

Soporte de OpenTelemetry

La ingesta nativa de OTLP significa que cualquier aplicaciÃ³n instrumentada con SDKs de OpenTelemetry puede enviar trazas a Jaeger sin exportadores personalizados.

GrÃ¡fico de Dependencia de Servicio

Los grÃ¡ficos de servicio generados automÃ¡ticamente muestran las relaciones de llamadas y los volÃºmenes de solicitudes entre cada servicio en su arquitectura.

AnÃ¡lisis de Rastreo Profundo

Las lÃ­neas de tiempo detalladas de los rastreos desglosan cada lapso y operaciÃ³n con duraciones, etiquetas y registros para identificar con precisiÃ³n consultas lentas y errores.

ComparaciÃ³n de Rastreo

Compare las trazas de antes y despuÃ©s de una implementaciÃ³n para identificar rÃ¡pidamente regresiones de rendimiento o nuevos patrones de error introducidos por cambios en el cÃ³digo.

Muestreo Adaptativo

Controle el volumen de recolecciÃ³n de trazas dinÃ¡micamente para equilibrar la profundidad de la observabilidad con los costos de almacenamiento e ingesta en sistemas de alto trÃ¡fico.

Â¿Por quÃ© ejecutar Jaeger en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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