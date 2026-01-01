Implementa HomeHub con instalaciÃ³n de un solo clic.
Panel familiar sin inicio de sesiÃ³n para notas compartidas, listas de compras, tareas del hogar, calendarios y gastos en una PWA privada.
Elige un plan VPS para HomeHub
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con HomeHub
HomeHub es una utilidad familiar de cÃ³digo abierto y autoalojada que convierte cualquier servidor en un panel privado para todos en tu hogar. DiseÃ±ada para uso compartido en una red domÃ©stica, se entrega como una aplicaciÃ³n web progresiva sin inicio de sesiÃ³n para que cualquier miembro de la familia pueda abrirla en un navegador, guardarla en su pantalla de inicio y empezar a colaborar inmediatamente en notas, listas de compras, tareas del hogar y un calendario compartido.
Alojar HomeHub por tu cuenta mantiene los datos del hogar â€”gastos, hÃ¡bitos de compra, rutinas familiares y archivos cargadosâ€” completamente en tu propio VPS, sin sincronizaciÃ³n en la nube de terceros, seguimiento o tarifas por usuario. Las funciones se pueden activar o desactivar individualmente a travÃ©s de una Ãºnica configuraciÃ³n YAML, para que solo actives las herramientas que tu familia realmente usa.
Funciones clave de HomeHub
Lista de compras compartida
Lista de compras colaborativa con sugerencias inteligentes basadas en entradas anteriores, para que toda la familia pueda agregar artÃculos a medida que se van acabando.
Controlador de gastos familiares
Track household spending with support for recurring bills like subscriptions, utilities, milk, or newspapers, all in one ledger.
Calendario y recordatorios
Calendario compartido con categorÃas codificadas por colores para facturas, escuela, salud y eventos familiares mantiene a cada miembro del hogar alineado.
Tareas y notas
Rastreador de tareas ligero y tablero de notas compartido que permite a los miembros de la familia asignar tareas y escribir mensajes rÃ¡pidos sin aplicaciones adicionales.
Utilidades integradas
Incluye un recetario, un rastreador de caducidad, un compresor de PDF, un acortador de URL, un generador de cÃ³digos QR y un descargador de medios en una sola PWA.
Privado por naturaleza
Sin sistema de cuentas, sin telemetrÃa y sin dependencia de la nube â€” todos los datos permanecen dentro de su VPS y red domÃ©stica.
Â¿Por quÃ© ejecutar HomeHub en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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