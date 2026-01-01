Hermes Workspace es una interfaz de usuario web de código abierto que convierte al agente de IA Hermes (de NousResearch) en un centro de comando con todas las funciones. Reúne chat multimodo, memoria persistente, un catálogo de más de 100 habilidades, un terminal integrado nativo del navegador y un Conductor para orquestar subagentes paralelos, todo en una única interfaz autoalojada.

Alojar Hermes Workspace en su VPS significa que sus conversaciones, la memoria del agente y las credenciales permanecen en su propia infraestructura. Usted tiene control total sobre qué proveedor de IA utiliza (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral y más), sin tarifas por mensaje y sin que los datos salgan de su servidor.