Hermes WebUI es una aplicación web de código abierto y ligera que lleva el agente de IA Hermes —un agente de Nous Research que se auto-mejora y está siempre activo— a tu navegador con una paridad casi 1:1 con la CLI. Esta plantilla agrupa la WebUI junto con la pasarela principal del Agente Hermes para que una única implementación te ofrezca tanto la interfaz de chat del navegador como el agente de larga duración que la impulsa.

Alojar Hermes WebUI en tu propio VPS mantiene tus conversaciones, la memoria del agente, las habilidades y las claves API del proveedor en una infraestructura que tú controlas. Tú eliges los proveedores de modelos, tú conservas las sesiones y accedes al agente de forma segura desde el escritorio o el móvil sin enviar datos a través de un SaaS de terceros.