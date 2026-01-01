Despliega Hermes WebUI con una instalación de un solo clic.
Despliegue full-stack de Hermes que combina el agente de IA de Hermes con una interfaz de usuario de chat web rápida y autoalojada.
Elige un plan VPS para Hermes WebUI
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Hermes WebUI
Hermes WebUI es una aplicación web de código abierto y ligera que lleva el agente de IA Hermes —un agente de Nous Research que se auto-mejora y está siempre activo— a tu navegador con una paridad casi 1:1 con la CLI. Esta plantilla agrupa la WebUI junto con la pasarela principal del Agente Hermes para que una única implementación te ofrezca tanto la interfaz de chat del navegador como el agente de larga duración que la impulsa.
Alojar Hermes WebUI en tu propio VPS mantiene tus conversaciones, la memoria del agente, las habilidades y las claves API del proveedor en una infraestructura que tú controlas. Tú eliges los proveedores de modelos, tú conservas las sesiones y accedes al agente de forma segura desde el escritorio o el móvil sin enviar datos a través de un SaaS de terceros.
Funciones clave de Hermes WebUI
Agente agrupado + WebUI
Envía el gateway del Agente Hermes ascendente y la WebUI junto con un volumen de estado compartido para que las sesiones, habilidades y memoria sobrevivan a los reinicios y sean reutilizadas por ambas superficies.
Paridad completa de CLI
Todo lo que puedes hacer en la terminal de Hermes — chat, herramientas, programación, memoria, habilidades — es accesible desde la misma interfaz web.
Diseño de espacio de trabajo de tres paneles
Sesiones y navegación a la izquierda, chat en el centro, y un explorador de archivos del espacio de trabajo en vivo a la derecha con vistas previas en línea.
Transmisión con Tarjetas de Herramientas
Streaming de tokens enviado por el servidor, tarjetas de invocación de herramientas en línea, diagramas Mermaid, resaltado de sintaxis y un anillo de uso de contexto integrado en el pie de página del compositor.
PWA Primero móvil
Diseño móvil responsivo con menú hamburguesa y controles táctiles — instálalo en tu pantalla de inicio y controla Hermes desde tu teléfono.
Modelos agnósticos del proveedor
Conecte las claves de OpenAI, Anthropic, Google u OpenRouter al momento de la implementación y cambie entre modelos desde un menú desplegable dinámico en la UI.
¿Por qué ejecutar Hermes WebUI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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