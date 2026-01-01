Despliega HandBrake con un solo clic.
Transcodificador de video de código abierto accesible desde cualquier navegador, con conversión por lotes y procesamiento automático de carpetas monitoreadas.
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Todo lo que puedes crear con HandBrake
HandBrake es el transcodificador de video de código abierto más utilizado, capaz de convertir prácticamente cualquier formato de video en salidas modernas y ampliamente compatibles como MP4 y MKV. Esta implementación ejecuta HandBrake dentro de un contenedor Docker y transmite su interfaz gráfica completa a su navegador usando noVNC, sin necesidad de instalación de escritorio. Obtiene la interfaz de usuario completa de HandBrake con todos sus ajustes preestablecidos de codificación, soporte de subtítulos, marcadores de capítulo y opciones de aceleración de hardware, accesible desde cualquier dispositivo con un navegador moderno.
El contenedor incluye una función de carpeta de vigilancia que convierte automáticamente cualquier archivo de video que coloque en el directorio de entrada designado, lo que facilita la ejecución de trabajos por lotes desatendidos en su VPS.
Funciones clave de HandBrake
Interfaz Gráfica de Usuario basada en navegador
La interfaz de escritorio completa de HandBrake se transmite directamente a su navegador a través de noVNC — acceda a ella desde cualquier lugar sin instalar ningún software localmente.
Carpeta de vigilancia automática
Los archivos colocados en la carpeta de monitoreo se ponen automáticamente en cola y se convierten en segundo plano, lo que permite el procesamiento por lotes desatendido sin interacción manual.
Amplio soporte de formatos
Acepta prácticamente cualquier formato de fuente de video y convierte a MP4, MKV o WebM con control preciso sobre códecs, tasas de bits, resolución y pistas de audio.
Preajustes de codificación
Decenas de preajustes incorporados apuntan a dispositivos específicos y niveles de calidad — desde perfiles optimizados para streaming hasta codificaciones de archivo de alta calidad — reduciendo el tiempo de configuración.
Soporte de subtítulos y capítulos
Importar, incrustar o pasar pistas de subtítulos y marcadores de capítulo durante la conversión, conservando los metadatos del archivo fuente original.
¿Por qué ejecutar HandBrake en Hostinger?
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Administrador de Docker integrado
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