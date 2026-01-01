HandBrake es el transcodificador de video de código abierto más utilizado, capaz de convertir prácticamente cualquier formato de video en salidas modernas y ampliamente compatibles como MP4 y MKV. Esta implementación ejecuta HandBrake dentro de un contenedor Docker y transmite su interfaz gráfica completa a su navegador usando noVNC, sin necesidad de instalación de escritorio. Obtiene la interfaz de usuario completa de HandBrake con todos sus ajustes preestablecidos de codificación, soporte de subtítulos, marcadores de capítulo y opciones de aceleración de hardware, accesible desde cualquier dispositivo con un navegador moderno.

El contenedor incluye una función de carpeta de vigilancia que convierte automáticamente cualquier archivo de video que coloque en el directorio de entrada designado, lo que facilita la ejecución de trabajos por lotes desatendidos en su VPS.