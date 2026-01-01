Despliega GrowthBook con una instalación de un solo clic.
Plataforma de código abierto para la activación de funcionalidades y pruebas A/B con análisis de experimentos nativo de data warehouse.
Elige un plan VPS para GrowthBook
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con GrowthBook
GrowthBook es una plataforma de código abierto para feature flags y pruebas A/B que brinda a los equipos de ingeniería y producto control total sobre su infraestructura de experimentación. Se conecta directamente a su almacén de datos existente — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse o PostgreSQL — por lo que los resultados de los experimentos se analizan donde ya residen sus datos, sin necesidad de canalizar eventos a través de un servicio de terceros.
Alojar GrowthBook en su propio VPS elimina los precios por puesto, mantiene las configuraciones de experimentos y los datos de usuario en su propia infraestructura, y permite un número ilimitado de miembros de equipo y experimentos a un costo de infraestructura fijo — algo crítico para equipos en industrias reguladas o que desarrollan productos sensibles a la privacidad.
Funciones clave de GrowthBook
Pruebas A/B Avanzadas
Realice experimentos con métodos estadísticos bayesianos y frecuentistas, reducción de varianza CUPED y pruebas secuenciales para llegar a conclusiones más rápido con mayor precisión.
Gestión de banderas de características
Implemente lanzamientos de características por atributos de usuario, porcentaje o indicadores de requisitos previos, lo que permite lanzamientos graduales y reversiones instantáneas sin nuevas implementaciones.
Análisis nativo de almacén de datos
Las métricas del experimento se calculan directamente en BigQuery, Snowflake, Redshift o PostgreSQL, manteniendo los datos sensibles en su infraestructura existente.
SDKs Multilenguaje
Integre GrowthBook en cualquier stack con SDKs oficiales para React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android y más.
Editor visual de experimentos
Lanzar pruebas A/B sin código en páginas web usando el editor visual, sin requerir cambios de ingeniería en el código base de la aplicación.
¿Por qué ejecutar GrowthBook en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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Ackee
Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web enfocado en la privacidad.