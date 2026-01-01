Hasta un 70% de descuento en GrowthBook

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Plataforma de código abierto para la activación de funcionalidades y pruebas A/B con análisis de experimentos nativo de data warehouse.

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COP27.900/mes
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2 núcleos de vCPU
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32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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COP57.900
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con GrowthBook

GrowthBook es una plataforma de código abierto para feature flags y pruebas A/B que brinda a los equipos de ingeniería y producto control total sobre su infraestructura de experimentación. Se conecta directamente a su almacén de datos existente — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse o PostgreSQL — por lo que los resultados de los experimentos se analizan donde ya residen sus datos, sin necesidad de canalizar eventos a través de un servicio de terceros.

Alojar GrowthBook en su propio VPS elimina los precios por puesto, mantiene las configuraciones de experimentos y los datos de usuario en su propia infraestructura, y permite un número ilimitado de miembros de equipo y experimentos a un costo de infraestructura fijo — algo crítico para equipos en industrias reguladas o que desarrollan productos sensibles a la privacidad.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de GrowthBook

Pruebas A/B Avanzadas

Realice experimentos con métodos estadísticos bayesianos y frecuentistas, reducción de varianza CUPED y pruebas secuenciales para llegar a conclusiones más rápido con mayor precisión.

Gestión de banderas de características

Implemente lanzamientos de características por atributos de usuario, porcentaje o indicadores de requisitos previos, lo que permite lanzamientos graduales y reversiones instantáneas sin nuevas implementaciones.

Análisis nativo de almacén de datos

Las métricas del experimento se calculan directamente en BigQuery, Snowflake, Redshift o PostgreSQL, manteniendo los datos sensibles en su infraestructura existente.

SDKs Multilenguaje

Integre GrowthBook en cualquier stack con SDKs oficiales para React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android y más.

Editor visual de experimentos

Lanzar pruebas A/B sin código en páginas web usando el editor visual, sin requerir cambios de ingeniería en el código base de la aplicación.

¿Por qué ejecutar GrowthBook en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web enfocado en la privacidad.

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