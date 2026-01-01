GrowthBook es una plataforma de código abierto para feature flags y pruebas A/B que brinda a los equipos de ingeniería y producto control total sobre su infraestructura de experimentación. Se conecta directamente a su almacén de datos existente — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse o PostgreSQL — por lo que los resultados de los experimentos se analizan donde ya residen sus datos, sin necesidad de canalizar eventos a través de un servicio de terceros.

Alojar GrowthBook en su propio VPS elimina los precios por puesto, mantiene las configuraciones de experimentos y los datos de usuario en su propia infraestructura, y permite un número ilimitado de miembros de equipo y experimentos a un costo de infraestructura fijo — algo crítico para equipos en industrias reguladas o que desarrollan productos sensibles a la privacidad.