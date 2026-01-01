Grafana es la plataforma de observabilidad de código abierto más popular del mundo, en la que confían más de 20 millones de usuarios para convertir datos de series temporales en paneles de control accionables. Se conecta a más de 100 fuentes de datos —Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, proveedores de la nube y más—, lo que permite a los equipos visualizar y alertar sobre datos de cada rincón de su infraestructura en una única interfaz unificada.

Alojar Grafana en su propio VPS elimina las tarifas de egreso de la nube y los precios por puesto, al tiempo que mantiene las configuraciones del panel de control, el historial de consultas y los datos de métricas completamente dentro de su propia infraestructura, algo esencial para entornos sensibles al cumplimiento normativo y equipos que supervisan sistemas internos que no son accesibles desde la internet pública.