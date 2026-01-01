Implementa Grafana con un solo clic.
Plataforma de observabilidad de código abierto líder para visualizar métricas, registros y trazas de cualquier fuente de datos.
Elige un plan VPS para Grafana
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Grafana
Grafana es la plataforma de observabilidad de código abierto más popular del mundo, en la que confían más de 20 millones de usuarios para convertir datos de series temporales en paneles de control accionables. Se conecta a más de 100 fuentes de datos —Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, proveedores de la nube y más—, lo que permite a los equipos visualizar y alertar sobre datos de cada rincón de su infraestructura en una única interfaz unificada.
Alojar Grafana en su propio VPS elimina las tarifas de egreso de la nube y los precios por puesto, al tiempo que mantiene las configuraciones del panel de control, el historial de consultas y los datos de métricas completamente dentro de su propia infraestructura, algo esencial para entornos sensibles al cumplimiento normativo y equipos que supervisan sistemas internos que no son accesibles desde la internet pública.
Funciones clave de Grafana
100+ Fuentes de Datos
Conecte Grafana a Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, proveedores de la nube y docenas más sin escribir adaptadores personalizados.
Biblioteca de Visualización Rica
Elija entre gráficos, mapas de calor, histogramas, geomapas, paneles de estadísticas y cientos de complementos de la comunidad para presentar cada métrica en el formato más intuitivo.
Alertas potentes
Defina alertas basadas en umbrales o de detección de anomalías y dirija las notificaciones a Slack, PagerDuty, correo electrónico, webhooks y más desde un único motor de alertas.
Plantillas de Panel
Utilice variables y consultas de plantilla para construir un único panel de control reutilizable que se filtre dinámicamente por host, servicio, región o cualquier otra dimensión.
Observabilidad Unificada
Correlacione métricas, registros y trazas distribuidas lado a lado en una sola plataforma, reduciendo el tiempo medio para diagnosticar y resolver incidentes.
¿Por qué ejecutar Grafana en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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