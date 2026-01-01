Implementa Gokapi con un solo clic.
Servidor ligero para compartir archivos autoalojado con enlaces que caducan, protecciĆ³n con contraseĆ±a y backend S3 opcional.
Elige un plan VPS para Gokapi
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Gokapi
Gokapi es un servidor de intercambio de archivos de cĆ³digo abierto y autoalojado, modelado a partir del ahora descontinuado Firefox Send. Permite subir archivos a travĆ©s de una interfaz web y entregar enlaces de descarga cortos y con fecha de caducidad, ideal para compartir una sola vez cuando el destinatario no tiene una cuenta en tu plataforma. El almacenamiento puede ser en disco local o en cualquier bucket compatible con S3, y cada enlace admite caducidad configurable, lĆmites de descarga y contraseĆ±as opcionales.
Alojar Gokapi en tu propio VPS mantiene el contenido compartido y los registros de acceso de los destinatarios dentro de tu propia infraestructura, en lugar de un servicio de carga SaaS. El Ćŗnico binario de Go mantiene la huella pequeĆ±a, y a diferencia de las plataformas pĆŗblicas para compartir archivos, no hay canales de abuso anunciados; solo las personas a las que envĆas un enlace pueden ver lo que subiste.
Funciones clave de Gokapi
Enlaces compartidos que caducan
Cada archivo subido obtiene una URL corta con caducidad configurable por tiempo o por nĆŗmero de descargas, para que los enlaces dejen de funcionar despuĆ©s de que el destinatario los haya descargado.
Enlaces protegidos con contraseĆ±a
Opcionalmente, proteja las descargas con una contraseĆ±a por enlace para que incluso las URL filtradas no puedan abrirse sin el secreto.
Almacenamiento local o S3
Almacene archivos en el volumen local o apunte Gokapi a cualquier bucket compatible con S3 (AWS, Backblaze, MinIO) para un almacenamiento elĆ”stico y duradero.
Cifrado de extremo a extremo
El cifrado opcional del lado del cliente garantiza que el servidor nunca vea texto sin cifrar para las cargas compartidas a travĆ©s de enlaces cifrados de extremo a extremo de un solo uso.
Cuentas multiusuario
Cree cuentas de usuario separadas para que varios miembros del personal o de la familia compartan una instancia con historiales de carga aislados.
API y CLI
Cargue programĆ”ticamente a travĆ©s de la API REST o la CLI oficial para el envĆo de artefactos de compilaciĆ³n, paquetes de registros y salidas de automatizaciĆ³n.
ĀæPor quĆ© ejecutar Gokapi en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
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