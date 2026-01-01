Hasta un 70% de descuento en Gokapi

Implementa Gokapi con un solo clic.

Servidor ligero para compartir archivos autoalojado con enlaces que caducan, protecciĆ³n con contraseĆ±a y backend S3 opcional.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Copias de seguridad automĆ”ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Implementa Gokapi con un solo clic.

Elige un plan VPS para Gokapi

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Gokapi

Gokapi es un servidor de intercambio de archivos de cĆ³digo abierto y autoalojado, modelado a partir del ahora descontinuado Firefox Send. Permite subir archivos a travĆ©s de una interfaz web y entregar enlaces de descarga cortos y con fecha de caducidad, ideal para compartir una sola vez cuando el destinatario no tiene una cuenta en tu plataforma. El almacenamiento puede ser en disco local o en cualquier bucket compatible con S3, y cada enlace admite caducidad configurable, lĆ­mites de descarga y contraseĆ±as opcionales.

Alojar Gokapi en tu propio VPS mantiene el contenido compartido y los registros de acceso de los destinatarios dentro de tu propia infraestructura, en lugar de un servicio de carga SaaS. El Ćŗnico binario de Go mantiene la huella pequeĆ±a, y a diferencia de las plataformas pĆŗblicas para compartir archivos, no hay canales de abuso anunciados; solo las personas a las que envĆ­as un enlace pueden ver lo que subiste.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Gokapi

Enlaces compartidos que caducan

Cada archivo subido obtiene una URL corta con caducidad configurable por tiempo o por nĆŗmero de descargas, para que los enlaces dejen de funcionar despuĆ©s de que el destinatario los haya descargado.

Enlaces protegidos con contraseĆ±a

Opcionalmente, proteja las descargas con una contraseĆ±a por enlace para que incluso las URL filtradas no puedan abrirse sin el secreto.

Almacenamiento local o S3

Almacene archivos en el volumen local o apunte Gokapi a cualquier bucket compatible con S3 (AWS, Backblaze, MinIO) para un almacenamiento elĆ”stico y duradero.

Cifrado de extremo a extremo

El cifrado opcional del lado del cliente garantiza que el servidor nunca vea texto sin cifrar para las cargas compartidas a travĆ©s de enlaces cifrados de extremo a extremo de un solo uso.

Cuentas multiusuario

Cree cuentas de usuario separadas para que varios miembros del personal o de la familia compartan una instancia con historiales de carga aislados.

API y CLI

Cargue programĆ”ticamente a travĆ©s de la API REST o la CLI oficial para el envĆ­o de artefactos de compilaciĆ³n, paquetes de registros y salidas de automatizaciĆ³n.

ĀæPor quĆ© ejecutar Gokapi en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Puedes consultar nuestra PolĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

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