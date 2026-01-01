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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con GoatCounter

GoatCounter es una plataforma de análisis web simple y de código abierto, diseñada para desarrolladores que desean datos significativos de visitas a páginas sin el costo de privacidad de las cookies de seguimiento o la recopilación de datos personales. Cuenta las visitas a páginas, los referentes, los navegadores, los países y los tamaños de pantalla, nada más. No se requieren banners de consentimiento.

A diferencia de las plataformas de análisis pesadas que requieren múltiples servicios, GoatCounter se ejecuta como un único contenedor con una base de datos SQLite incorporada. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene todos los datos de los visitantes bajo su control, completamente aislados de las redes de análisis de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de GoatCounter

No se requieren cookies

Rastrea las visitas a la página sin cookies ni identificadores persistentes, por lo que no se necesita un banner de consentimiento según el RGPD o el PECR.

Contenedor único ligero

Se ejecuta como un único binario Go con una base de datos SQLite integrada — sin un servicio de base de datos separado ni infraestructura compleja.

Seguimiento de referentes y fuentes

Muestra qué sitios, motores de búsqueda y campañas generan tráfico a sus páginas sin exponer la identidad del visitante.

Opción de estadísticas públicas

Opcionalmente, haga que su panel de análisis sea visible públicamente para que los lectores puedan ver las estadísticas del sitio sin necesidad de una cuenta.

Script de seguimiento y API

Incruste un pequeño fragmento de JavaScript o use la API REST para contar las visitas a la página desde cualquier sitio, SPA o servicio de backend.

¿Por qué ejecutar GoatCounter en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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