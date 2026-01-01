Implementa GlitchTip con un solo clic.
Plataforma de seguimiento de errores y monitoreo de rendimiento de cÃ³digo abierto totalmente compatible con los SDK de Sentry â€” una alternativa ligera y autoalojada.
Elige un plan VPS para GlitchTip
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con GlitchTip
GlitchTip es una plataforma de cÃ³digo abierto para el seguimiento de errores y la monitorizaciÃ³n del rendimiento que se integra como un reemplazo directo de Sentry. Cada SDK oficial de Sentry â€” para JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mÃ³vil y mÃ¡s â€” funciona sin cambios, simplemente apuntÃ¡ndolo a tu DSN de GlitchTip. La plataforma captura excepciones no manejadas, contexto de 'breadcrumb', mapas de origen y seguimiento de lanzamientos con el mismo flujo de trabajo y patrones de interfaz de usuario que los desarrolladores ya conocen de Sentry.
Alojar GlitchTip en tu propio VPS te brinda todo el flujo de trabajo de seguimiento de errores que obtendrÃas de Sentry SaaS â€” pero con una fracciÃ³n de la huella de recursos y sin cuota por evento. El modo todo en uno de un solo contenedor maneja la ingesta, la interfaz de usuario web y el procesamiento en segundo plano sin servicios de trabajador separados.
Funciones clave de GlitchTip
API compatible con Sentry
Reemplazo directo para Sentry â€” cada SDK oficial de Sentry funciona sin cambios al apuntarlo a su DSN de GlitchTip, no se requiere reescritura de cÃ³digo.
Captura y agrupaciÃ³n de errores
La agrupaciÃ³n inteligente de excepciones similares por huella de pila elimina el ruido duplicado, mostrando cada problema Ãºnico una sola vez con el historial completo de eventos.
Mapas de origen y lanzamientos
Suba los mapas de origen de JavaScript para las compilaciones de producciÃ³n y etiquete las versiones para que los rastreos de pila se resuelvan a las lÃneas de cÃ³digo fuente originales y el seguimiento de regresiones funcione de inmediato.
Rendimiento y tiempo de actividad
El monitoreo opcional del rendimiento de transacciones y las verificaciones de tiempo de actividad complementan el seguimiento de errores con perfiles de tiempo de respuesta y sondeos de salud externos.
Notificaciones de incidencias
Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook genÃ©rico y alertas por correo electrÃ³nico se activan en la primera ocurrencia, regresiÃ³n y el incumplimiento del umbral para cada proyecto.
Alcance del equipo y del proyecto
Organice los errores por proyecto y equipo con permisos de rol por usuario para que los grupos de frontend, backend y mÃ³vil vean solo sus propios flujos de excepciones.
Â¿Por quÃ© ejecutar GlitchTip en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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