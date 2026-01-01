GlitchTip es una plataforma de cÃ³digo abierto para el seguimiento de errores y la monitorizaciÃ³n del rendimiento que se integra como un reemplazo directo de Sentry. Cada SDK oficial de Sentry â€” para JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mÃ³vil y mÃ¡s â€” funciona sin cambios, simplemente apuntÃ¡ndolo a tu DSN de GlitchTip. La plataforma captura excepciones no manejadas, contexto de 'breadcrumb', mapas de origen y seguimiento de lanzamientos con el mismo flujo de trabajo y patrones de interfaz de usuario que los desarrolladores ya conocen de Sentry.

Alojar GlitchTip en tu propio VPS te brinda todo el flujo de trabajo de seguimiento de errores que obtendrÃ­as de Sentry SaaS â€” pero con una fracciÃ³n de la huella de recursos y sin cuota por evento. El modo todo en uno de un solo contenedor maneja la ingesta, la interfaz de usuario web y el procesamiento en segundo plano sin servicios de trabajador separados.