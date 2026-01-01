Glances es una herramienta integral de monitoreo de servidores que combina la visibilidad de top, htop, iotop y df en una Ćŗnica interfaz web unificada. Proporciona mĆ©tricas en tiempo real para CPU, memoria, swap, E/S de disco, red, procesos y contenedores Docker en ejecuciĆ³n, junto con alertas configurables cuando se superan los umbrales.

Alojar Glances en tu VPS te brinda visibilidad completa de la infraestructura de tu servidor sin enviar datos de rendimiento a servicios de monitoreo externos. Esta plantilla implementa Glances con acceso de solo lectura al socket de Docker y al espacio de nombres PID del host para que las mĆ©tricas a nivel de contenedor y de sistema sean completamente visibles desde la interfaz HTTPS segura.