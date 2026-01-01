Glance es un panel de control autoalojado basado en Go que centraliza sus importantes flujos de información en una única página personalizable. Soporta una amplia colección de widgets — feeds RSS, pronósticos del tiempo, Hacker News, Reddit, canales de YouTube, estadísticas de servidor, estado de contenedores Docker y más — todos actualizándose en tiempo real con un consumo mínimo de recursos.

Alojar Glance en su VPS mantiene sus fuentes de datos personales privadas y permite la integración con APIs y servicios internos no accesibles para alternativas alojadas en la nube. Una configuración predeterminada se crea automáticamente al primer inicio para que pueda acceder a un panel de control funcional inmediatamente después de la implementación.