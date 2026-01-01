Instala Glance con un solo clic.
Panel de control autoalojado ligero que agrega feeds RSS, el clima, estadísticas del servidor y más en una sola vista.
Elige un plan VPS para Glance
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Glance
Glance es un panel de control autoalojado basado en Go que centraliza sus importantes flujos de información en una única página personalizable. Soporta una amplia colección de widgets — feeds RSS, pronósticos del tiempo, Hacker News, Reddit, canales de YouTube, estadísticas de servidor, estado de contenedores Docker y más — todos actualizándose en tiempo real con un consumo mínimo de recursos.
Alojar Glance en su VPS mantiene sus fuentes de datos personales privadas y permite la integración con APIs y servicios internos no accesibles para alternativas alojadas en la nube. Una configuración predeterminada se crea automáticamente al primer inicio para que pueda acceder a un panel de control funcional inmediatamente después de la implementación.
Funciones clave de Glance
Agregación unificada de fuentes
Extrae fuentes RSS, publicaciones de Reddit, Hacker News y actualizaciones de redes sociales en una única vista de panel desplazable.
Monitoreo de servidores y contenedores
Monitoree el estado de los contenedores Docker y las métricas del servidor junto con sus fuentes de contenido sin cambiar de herramientas.
Amplia biblioteca de widgets
Calendario, clima, datos del mercado, canales de YouTube y transmisiones de Twitch están disponibles como widgets configurables.
Binario ligero de Go
Desarrollado en Go para un uso mínimo de memoria y CPU, Glance funciona cómodamente junto con otros servicios en un VPS compartido.
Integraciones de API personalizadas
Conecte las API internas y las fuentes de datos propietarias para mostrar métricas privadas a las que los paneles alojados no pueden acceder.
¿Por qué ejecutar Glance en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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