Ghostfolio es un panel de finanzas personales de código abierto que consolida su cartera de inversiones en múltiples clases de activos —acciones, ETFs, criptomonedas y más— en una única vista unificada. Ofrece análisis detallados de rendimiento, rendimientos ponderados en el tiempo y datos de mercado en tiempo real sin enviar sus datos financieros a servicios de terceros.

Alojar Ghostfolio en su propio VPS le otorga la propiedad completa de su información financiera sensible. Esta implementación incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos duradero y Redis para el almacenamiento en caché, asegurando cálculos rápidos de la cartera y un rendimiento fiable a medida que su historial de transacciones crece.