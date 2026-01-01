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El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con FusionDirectory

FusionDirectory es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de identidad y acceso de cÃ³digo abierto que convierte un directorio LDAP estÃ¡ndar en una plataforma manejable para usuarios, grupos, cuentas de correo, recursos compartidos de Samba, principales de Kerberos y docenas de otros servicios del sistema. En lugar de escribir archivos ldif o usar ldapsearch desde la lÃ­nea de comandos, los administradores trabajan en una interfaz de usuario web que entiende los esquemas de los servicios a los que se conectan.

Alojar FusionDirectory en un VPS mantiene el directorio â€”el sistema de registro para cada cuenta en tu redâ€” completamente bajo tu control. Esta implementaciÃ³n incluye un backend de OpenLDAP precargado con los esquemas de FusionDirectory requeridos, para que la interfaz de usuario web y el directorio que gestiona se inicien juntos como una Ãºnica pila de aplicaciones.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FusionDirectory

AdministraciÃ³n LDAP basada en web

Administre usuarios, grupos, unidades organizativas y ACL en un navegador sin escribir archivos ldif o ejecutar ldapadd desde una terminal.

Samba y Kerberos

Aprovisione cuentas de recursos compartidos de Samba y principales de Kerberos directamente desde los registros de usuario, manteniendo la red de Windows y el SSO sincronizados con el directorio.

Arquitectura de plugins

Extienda el directorio con mÃ³dulos opcionales para correo, DNS, DHCP, claves SSH, reglas sudo, certificados y polÃ­ticas de contraseÃ±a â€” habilite solo los que necesite.

OpenLDAP incluido

Se envÃ­a con un backend OpenLDAP precargado con esquemas de FusionDirectory, para que el directorio estÃ© listo para ser administrado inmediatamente despuÃ©s de la implementaciÃ³n.

Registro de auditorÃ­a

El plugin de auditorÃ­a integrado registra cada cambio de directorio con quiÃ©n, quÃ© y cuÃ¡ndo, apoyando las revisiones de cumplimiento y las investigaciones forenses.

GestiÃ³n de polÃ­ticas de contraseÃ±a

Configure la complejidad, caducidad y reglas de bloqueo de contraseÃ±as a travÃ©s de la UI y aplÃ­quelas a todas las poblaciones de usuarios desde una sola pantalla.

Â¿Por quÃ© ejecutar FusionDirectory en Hostinger?

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