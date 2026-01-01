FusionDirectory es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de identidad y acceso de cÃ³digo abierto que convierte un directorio LDAP estÃ¡ndar en una plataforma manejable para usuarios, grupos, cuentas de correo, recursos compartidos de Samba, principales de Kerberos y docenas de otros servicios del sistema. En lugar de escribir archivos ldif o usar ldapsearch desde la lÃ­nea de comandos, los administradores trabajan en una interfaz de usuario web que entiende los esquemas de los servicios a los que se conectan.

Alojar FusionDirectory en un VPS mantiene el directorio â€”el sistema de registro para cada cuenta en tu redâ€” completamente bajo tu control. Esta implementaciÃ³n incluye un backend de OpenLDAP precargado con los esquemas de FusionDirectory requeridos, para que la interfaz de usuario web y el directorio que gestiona se inicien juntos como una Ãºnica pila de aplicaciones.