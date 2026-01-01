Implementa Foxel con instalación de un solo clic.
Almacenamiento en la nube privada autoalojado con búsqueda semántica impulsada por IA en fotos, videos y documentos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Foxel
Foxel es una plataforma de almacenamiento en la nube privada de código abierto que unifica archivos de discos locales, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox y otros backends detrás de una única interfaz web. Su característica destacada es la búsqueda semántica impulsada por IA, que le permite encontrar fotos, videos y documentos mediante descripciones en lenguaje natural en lugar de nombres de archivo.
Alojar Foxel por cuenta propia mantiene su biblioteca personal de medios, archivos de trabajo y archivos de equipo compartidos en una infraestructura que usted controla totalmente — sin tarifas por usuario, sin dependencia de proveedores y sin que terceros escaneen sus datos para crear incrustaciones. El control de acceso basado en roles, los enlaces compartidos firmados y las asignaciones de protocolo a través de la API de S3 y WebDAV lo hacen adecuado tanto para individuos como para equipos pequeños.
Funciones clave de Foxel
Búsqueda semántica con IA
Encuentre fotos y documentos describiéndolos en lenguaje sencillo usando modelos de incrustación configurables y bases de datos vectoriales Milvus o Qdrant.
Backends de almacenamiento unificado
Conecte discos locales, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox y más, detrás de una única interfaz de navegación con adaptadores conectables.
Control de acceso basado en roles
Defina roles personalizados con permisos basados en rutas para leer, escribir, eliminar y compartir, utilizando comodines, expresiones regulares y reglas ordenadas por prioridad.
Vista previa de archivo integrada
Transmita imágenes, videos, archivos PDF, documentos de Office, texto y código fuente directamente en el navegador sin descargar el archivo original.
Mapeos de protocolo
Exponga su almacenamiento a través de puntos finales compatibles con S3, montajes WebDAV y enlaces directos firmados para scripts, aplicaciones y gestores de archivos del sistema operativo.
Plugin y agente de IA
Amplíe la plataforma con complementos basados en manifiestos y un agente de IA integrado que realiza operaciones de archivo y tareas de automatización.
¿Por qué ejecutar Foxel en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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