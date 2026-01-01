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Servidor VPN WireGuard simple con una interfaz de gestiÃ³n web para crear y gestionar conexiones VPN seguras sin necesidad de tener conocimientos expertos en redes.

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Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Firefly

Firefly es un servidor VPN WireGuard optimizado que combina la criptografÃ­a moderna y de alto rendimiento de WireGuard con una interfaz web accesible para gestionar clientes, generar configuraciones y supervisar conexiones. Elimina la complejidad de la configuraciÃ³n tradicional de WireGuard para que puedas tener una VPN segura funcionando en minutos en lugar de horas.

Implementar Firefly en tu propio VPS te proporciona una IP pÃºblica dedicada para un acceso VPN fiable, ancho de banda de nivel empresarial sin la limitaciÃ³n del ISP, y una independencia total de los proveedores de VPN de terceros que registran el trÃ¡fico o sufren interrupciones inesperadas.

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Funciones clave de Firefly

ConfiguraciÃ³n del cliente con 1 clic

Genere configuraciones de cliente de WireGuard y cÃ³digos QR para dispositivos mÃ³viles directamente desde la interfaz de usuario web â€” no se requieren conocimientos de lÃ­nea de comandos.

Certificados SSL automÃ¡ticos

Firefly proporciona certificados SSL gratuitos automÃ¡ticamente, asegurando la interfaz de gestiÃ³n sin ninguna configuraciÃ³n manual de certificados.

Clientes multiplataforma

Funciona con todos los clientes oficiales de WireGuard en iOS, Android, Windows, macOS y Linux â€” conecte cualquier dispositivo con un solo archivo de configuraciÃ³n.

Monitoreo en tiempo real

El panel de control muestra las conexiones activas y el uso de ancho de banda por cliente para que siempre sepa quiÃ©n estÃ¡ conectado y cuÃ¡nto trÃ¡fico estÃ¡n utilizando.

No se necesita WireGuard del sistema

Se ejecuta completamente en Docker sin requerir que WireGuard estÃ© instalado en el sistema operativo anfitriÃ³n, lo que simplifica la implementaciÃ³n y mantiene el sistema anfitriÃ³n limpio.

Â¿Por quÃ© ejecutar Firefly en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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