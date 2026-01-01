Implementa Filestash con un solo clic.
Gestor de archivos web autoalojado que proporciona acceso basado en navegador a FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git y más de 20 backends de almacenamiento.
Elige un plan VPS para Filestash
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Filestash
Filestash es una plataforma de gestión de archivos de código abierto e independiente del almacenamiento que le ofrece una interfaz de navegador limpia para acceder a archivos a través de más de 20 protocolos — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox y más. En lugar de mantener clientes separados para cada sistema de almacenamiento, Filestash los unifica bajo una única interfaz web intuitiva.
Alojar Filestash en su propio VPS mantiene sus credenciales de almacenamiento y transferencias de archivos completamente bajo su control, sin tarifas de suscripción y sin dependencias de terceros. Conéctese a cualquier almacenamiento que ya utilice, configure la autenticación y comparta el acceso con su equipo.
Funciones clave de Filestash
+20 Backends de Almacenamiento
Connect to FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, and more from a single unified interface without switching clients.
Protocolos de Acceso Múltiple
Acceda a sus archivos a través de la interfaz web, la pasarela SFTP, WebDAV o la API compatible con S3 — haciendo que Filestash funcione con sus herramientas y flujos de trabajo existentes.
Edición de documentos en el navegador
Edite documentos de oficina directamente en el navegador con la integración opcional de Collabora Online — no se requieren aplicaciones de escritorio ni descargas de archivos.
Arquitectura de Plugin
Extienda Filestash con complementos para visores de archivos especializados, back-ends de autenticación, conectores de almacenamiento y automatización de flujos de trabajo.
Búsqueda desarrollada con IA
La búsqueda inteligente y las carpetas inteligentes le ayudan a localizar rápidamente archivos en todos los sistemas de almacenamiento conectados.
¿Por qué ejecutar Filestash en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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