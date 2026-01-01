Implementar File Browser con instalación de un solo clic.
Gestor de archivos web ligero para explorar, subir y gestionar archivos del servidor directamente desde tu navegador.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con File Browser
File Browser es un gestor de archivos web ligero y de código abierto que transforma cualquier directorio de tu servidor en una interfaz de gestión de archivos completa, accesible desde cualquier navegador. Soporta múltiples usuarios con permisos configurables, compartición de archivos a través de enlaces públicos, subidas de arrastrar y soltar, y un editor de código integrado, todo sin requerir clientes SSH o FTP.
Alojar File Browser en tu VPS mantiene los archivos privados y bajo tu control, te permite otorgar acceso seguro a miembros del equipo o clientes a directorios específicos sin exponer las credenciales del servidor, y requiere recursos mínimos para que se ejecute cómodamente junto con tus otras aplicaciones.
Funciones clave de File Browser
Permisos multiusuario
Cree cuentas de usuario con acceso granular al directorio y permisos basados en roles, para que cada persona solo vea y modifique los archivos que necesita.
Cargas de arrastrar y soltar
Cargue archivos individuales, múltiples archivos o carpetas completas directamente desde el navegador con seguimiento del progreso en tiempo real — no se requiere cliente FTP.
Editor de código integrado
Edite archivos de configuración, scripts y archivos de texto directamente en el navegador sin cambiar a una sesión SSH o editor de texto aparte.
Enlaces públicos para compartir
Genere enlaces de descarga compartibles para archivos o carpetas, lo que le permite enviar contenido a destinatarios externos sin otorgarles acceso al servidor.
Gestión de Archivos
Cree y extraiga archivos ZIP y TAR directamente a través de la interfaz web, simplificando las transferencias por lotes y las copias de seguridad de archivos.
¿Por qué ejecutar File Browser en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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