Implementa ezBookKeeping con instalación en un solo clic.
Gestor de finanzas personales ligero y autoalojado con UI móvil-primero, gráficos y escaneo de recibos.
Elige un plan VPS para ezBookKeeping
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con ezBookKeeping
ezBookKeeping es una aplicación de finanzas personales de código abierto y ligera, diseñada para un seguimiento rápido y sin fricciones de los gastos diarios. Construida como un único contenedor con almacenamiento SQLite, funciona cómodamente en hardware mínimo —desde una Raspberry Pi hasta un pequeño VPS— sin necesidad de un servidor de base de datos.
A diferencia de las herramientas de contabilidad de doble entrada más pesadas, ezBookKeeping se enfoca en lo que la mayoría de las personas realmente necesitan: una interfaz limpia y móvil para registrar transacciones rápidamente, visualizar gastos por categoría y mantenerse al tanto de los presupuestos personales. El autoalojamiento mantiene su historial de transacciones completamente privado, sin que ninguna aplicación financiera de terceros vea sus datos de gastos.
Funciones clave de ezBookKeeping
PWA primero móvil
Instala ezBookKeeping como una aplicación web progresiva en cualquier teléfono para registrar gastos de forma similar a una aplicación nativa, sin necesidad de descargarla de una tienda de aplicaciones.
Escaneo OCR de recibos
Escanee los recibos de papel para extraer automáticamente los montos de las transacciones y los comercios, reduciendo la entrada manual de datos.
Soporte multimoneda
Haga seguimiento a los gastos en múltiples divisas con conversión automática de la tasa de cambio para viajes y gastos internacionales.
Gráficos y estadísticas
Visualice las tendencias de gasto por categoría, cuenta y período de tiempo con gráficos integrados y estadísticas de resumen.
Importación de CSV y Alipay
Importar el historial de transacciones desde archivos CSV y las principales plataformas de pago, incluyendo Alipay y WeChat Pay.
¿Por qué ejecutar ezBookKeeping en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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