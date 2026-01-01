Implementa ExpenseOwl con una instalación de un solo clic.
Gestor de gastos ligero y autoalojado con gráficos en el panel de control, gestión de categorías e importación/exportación de CSV — sin necesidad de base de datos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con ExpenseOwl
ExpenseOwl es una aplicación minimalista de seguimiento de gastos autoalojada que almacena todos los datos en archivos JSON locales sin necesidad de una base de datos externa. Proporciona un panel de control limpio con gráficos circulares y resúmenes de flujo de caja, una tabla de gastos ordenable para revisar las entradas y un panel de configuración para gestionar categorías, moneda e importación/exportación de datos.
Alojar ExpenseOwl en tu propio VPS significa que tus registros financieros personales nunca salen de tu infraestructura. Su diseño ligero se implementa en segundos sin un servicio de base de datos que mantener, lo que lo convierte en una de las formas más sencillas de tomar el control total de tus datos financieros personales.
Funciones clave de ExpenseOwl
Panel de gastos
Los gráficos circulares y los resúmenes de flujo de caja proporcionan un desglose visual instantáneo de los patrones de gasto en todas las categorías rastreadas.
Gestión por categorías
Define y edita categorías de gastos personalizadas en el panel de configuración para que coincidan con tu sistema de presupuesto personal o familiar.
Importación y exportación de CSV
Mueva datos dentro y fuera de ExpenseOwl usando archivos CSV — útil para importar historial de otras aplicaciones o crear copias de seguridad portátiles.
No se requiere base de datos
Todos los datos de gastos se almacenan en archivos JSON locales en el volumen nombrado, por lo que no hay ningún servicio de Postgres o MySQL que configurar o mantener.
Soporte PWA
Instale ExpenseOwl como una Aplicación Web Progresiva en escritorio o móvil para una experiencia similar a la de una aplicación nativa directamente desde el navegador.
¿Por qué ejecutar ExpenseOwl en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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