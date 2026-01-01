Expensave es una aplicaciÃ³n de seguimiento de gastos de cÃ³digo abierto diseÃ±ada para individuos y familias que desean tener control total sobre sus datos financieros. Con calendarios de gastos compartidos, importaciÃ³n de extractos bancarios e informes de hÃ¡bitos de gasto, convierte los datos brutos de transacciones en informaciÃ³n Ãºtil que le ayuda a entender a dÃ³nde va su dinero.

Alojar Expensave en su propio VPS mantiene los datos financieros sensibles fuera de los servidores comerciales de terceros, elimina las tarifas de suscripciÃ³n recurrentes y le da acceso a cada miembro del hogar sin compartir credenciales â€” mientras que las copias de seguridad automÃ¡ticas protegen aÃ±os de historial de gastos.