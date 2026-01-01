Implementa Excalidraw con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Pizarra virtual de cĆ³digo abierto para crear diagramas estilo dibujados a mano, wireframes y bocetos colaborativos.
Elige un plan VPS para Excalidraw
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Excalidraw
Excalidraw es una elegante pizarra virtual que transforma la creaciĆ³n de diagramas tĆ©cnicos en una experiencia creativa y dibujada a mano. A diferencia de las herramientas de diagramaciĆ³n rĆgidas y formales, Excalidraw adopta la estĆ©tica orgĆ”nica y de boceto de las lluvias de ideas en pizarra, mientras ofrece comodidad digital y colaboraciĆ³n en tiempo real con cifrado de extremo a extremo para sesiones de equipo seguras.
Alojar Excalidraw en tu propio VPS le da a tu equipo una herramienta de pizarra privada y siempre disponible donde tus diagramas, bocetos de arquitectura y sesiones de lluvia de ideas permanecen completamente dentro de tu infraestructura ā sin preocupaciones de privacidad de datos, sin costos de suscripciĆ³n y sin dependencia de servicios externos.
Funciones clave de Excalidraw
EstĆ©tica dibujada a mano
Renderiza diagramas con un estilo orgĆ”nico y de boceto que reduce la barrera para crear elementos visuales y hace que las ideas complejas se sientan mĆ”s accesibles.
ColaboraciĆ³n en tiempo real
MĆŗltiples usuarios pueden dibujar en el mismo lienzo simultĆ”neamente con cifrado de extremo a extremo, manteniendo las sesiones privadas y seguras.
Lienzo Infinito
El espacio de dibujo ilimitado permite a los equipos expandir diagramas libremente sin reestructuraciĆ³n ā ideal para diagramas de arquitectura grandes y sesiones de lluvia de ideas.
ExportaciĆ³n Flexible
Exporte diagramas como PNG, SVG o enlaces compartibles, facilitando la inserciĆ³n de elementos visuales en documentaciĆ³n, presentaciones y herramientas de diseĆ±o.
PWA lista para usar sin conexiĆ³n
Funciona como una AplicaciĆ³n Web Progresiva con almacenamiento local-first, por lo que los diagramas permanecen accesibles incluso sin una conexiĆ³n a internet activa.
ĀæPor quĆ© ejecutar Excalidraw en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
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