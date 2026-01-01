Despliega Euro-Office DocumentServer con un solo clic.
Suite ofimática autoalojada de soberanía europea para la edición colaborativa de documentos, hojas de cálculo y presentaciones desde el navegador.
Elige un plan VPS para Euro-Office DocumentServer
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer es una suite ofimática online de código abierto que lleva la edición colaborativa desde el navegador de los formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP y PDF a tu propia infraestructura. Creado a partir del código base de ONLYOFFICE DocumentServer con licencia AGPL y renombrado para la soberanía digital europea, sirve como backend de edición colaborativa listo para usar en plataformas como Nextcloud y ownCloud.
Al autoalojar Euro-Office DocumentServer, mantienes cada documento, sesión de edición y llamada de integración dentro de tu VPS, por lo que ninguna nube de terceros toca el contenido. La autenticación con token JWT protege la API por defecto y el despliegue empaquetado incluye PostgreSQL, RabbitMQ y Redis preconfigurados para que tengas un servidor de edición listo para producción.
Funciones clave de Euro-Office DocumentServer
Soberanía por diseño
Bifurcación AGPL liderada por Europa y centrada en la soberanía digital: cada documento, registro y fila de la base de datos se queda en la infraestructura que controlas.
Edición simultánea en tiempo real
Varios usuarios editan el mismo documento, hoja de cálculo o presentación de forma simultánea con cursores en tiempo real, comentarios y control de cambios.
Compatibilidad con MS Office
Abre y guarda DOCX, XLSX y PPTX conservando el diseño con alta fidelidad, y además es compatible de forma nativa con ODT, ODS y ODP.
Seguridad de la API JWT
La validación de JSON Web Token protege todas las llamadas a la API, por lo que solo las integraciones y los clientes autorizados pueden conectarse al servidor de edición.
Integración de Nextcloud
Backend de edición colaborativa listo para usar para Nextcloud, ownCloud y otras plataformas que ya son compatibles con los conectores de ONLYOFFICE.
Edición de PDF y formularios
Edita PDF y crea formularios PDF rellenables directamente en el navegador, sin necesidad de software o plugins adicionales.
¿Por qué ejecutar Euro-Office DocumentServer en Hostinger?
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