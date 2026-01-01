Despliega Errbit con un solo clic.
Capturador de errores autohospedado compatible con Airbrake para aplicaciones Ruby, Rails, Python, JavaScript y PHP.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Errbit
Errbit es un rastreador de errores de código abierto diseñado para ser un reemplazo directo de la API de Airbrake. Cualquier notificador compatible con Airbrake —incluyendo la gema oficial para Ruby y Rails, airbrake-js para el navegador y Node, y librerías de la comunidad para Python, PHP y más— puede apuntar a tu instancia de Errbit en lugar de a un endpoint SaaS y empezar inmediatamente a transmitir excepciones, rastreos y contexto de solicitud a un panel unificado.
Alojar Errbit en un VPS mantiene los rastreos completos de pila, los detalles del usuario y los volcados de parámetros bajo tu control, en lugar de entregar datos de producción sensibles a un servicio de terceros. Errbit agrupa los avisos duplicados en registros de error únicos, admite reglas de notificación por aplicación y se integra con GitHub, GitLab y otros rastreadores de problemas para que los errores fluyan directamente desde la producción a tu flujo de trabajo existente.
Funciones clave de Errbit
Compatible con la API de Airbrake
Apunte cualquier notificador Airbrake existente a Errbit sin cambios en el código — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP y las bibliotecas de la comunidad funcionan de inmediato.
Agrupación inteligente de errores
La huella digital configurable deduplica las excepciones idénticas en implementaciones, entornos e instancias para que actúes sobre las causas raíz en lugar de ruido repetido.
Aislamiento multiaplicación
Rastree errores de muchos servicios en una única instancia de Errbit, con entornos por aplicación, observadores, umbrales de notificación y controles de acceso.
Integración de seguimiento de incidencias
Cree incidencias de GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine y Trac directamente desde un error de Errbit para mantener visibles los errores de producción en su flujo de trabajo existente.
Inicio de sesión con OAuth y LDAP
Autentique usuarios a través de GitHub, Google o LDAP y aprovisione cuentas desde su organización de GitHub sin tener que gestionar un almacén de identidades separado.
Alertas de correo electrónico y webhook
Notifique a los observadores por correo electrónico sobre umbrales de ocurrencia configurables y envíe avisos a Slack, HipChat, Campfire o webhooks personalizados para equipos que priorizan el chat.
¿Por qué ejecutar Errbit en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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