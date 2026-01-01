Easy!Appointments es una plataforma de programación de citas completa y de código abierto que permite a las empresas de servicios ofrecer reservas de citas en línea sin pagar tarifas por reserva ni aceptar el bloqueo de la plataforma. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan sus citas ellos mismos, reduciendo las interrupciones telefónicas y la gestión manual del calendario para el personal.

El sistema es compatible con múltiples proveedores de servicios con calendarios independientes, formularios de reserva personalizables y recordatorios automáticos por correo electrónico que reducen las tasas de inasistencia. La sincronización con Google Calendar mantiene los horarios actualizados con las herramientas que el personal ya utiliza. Industrias desde la salud y la belleza hasta la consultoría y la educación confían en Easy!Appointments por su interfaz limpia y configuración flexible. Esta implementación combina la aplicación con una base de datos MySQL para una persistencia confiable de los datos de programación.