Duplicati es un cliente de respaldo gratuito y de cÃ³digo abierto que cifra datos con AES-256 antes de enviar copias de seguridad incrementales, deduplicadas y comprimidas a mÃ¡s de 20 backends de almacenamiento, incluyendo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, y protocolos estÃ¡ndar como SFTP y WebDAV. Debido a que todo se cifra del lado del cliente, sus datos permanecen privados incluso cuando se almacenan en servicios de la nube de terceros.

Una interfaz web limpia facilita la configuraciÃ³n de trabajos de respaldo, el establecimiento de polÃ­ticas de retenciÃ³n, la verificaciÃ³n de la integridad de la copia de seguridad y el monitoreo de las ejecuciones programadas. La deduplicaciÃ³n a nivel de bloque y la compresiÃ³n mantienen bajos los costos de almacenamiento incluso para grandes conjuntos de datos. Alojar Duplicati en un VPS le proporciona un motor de respaldo confiable y siempre activo que ejecuta trabajos programados de manera consistente sin depender de que un computador personal estÃ© encendido.