Despliega Duplicati en un solo clic.
Cliente de respaldo de cÃ³digo abierto que crea copias de seguridad incrementales y cifradas en almacenamiento en la nube y servidores remotos con una interfaz web sencilla.
Elige un plan VPS para Duplicati
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Duplicati
Duplicati es un cliente de respaldo gratuito y de cÃ³digo abierto que cifra datos con AES-256 antes de enviar copias de seguridad incrementales, deduplicadas y comprimidas a mÃ¡s de 20 backends de almacenamiento, incluyendo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, y protocolos estÃ¡ndar como SFTP y WebDAV. Debido a que todo se cifra del lado del cliente, sus datos permanecen privados incluso cuando se almacenan en servicios de la nube de terceros.
Una interfaz web limpia facilita la configuraciÃ³n de trabajos de respaldo, el establecimiento de polÃticas de retenciÃ³n, la verificaciÃ³n de la integridad de la copia de seguridad y el monitoreo de las ejecuciones programadas. La deduplicaciÃ³n a nivel de bloque y la compresiÃ³n mantienen bajos los costos de almacenamiento incluso para grandes conjuntos de datos. Alojar Duplicati en un VPS le proporciona un motor de respaldo confiable y siempre activo que ejecuta trabajos programados de manera consistente sin depender de que un computador personal estÃ© encendido.
Funciones clave de Duplicati
Cifrado AES-256 del lado del cliente
Cifra todos los datos antes de que salgan de su servidor, para que las copias de seguridad en el almacenamiento en la nube de terceros permanezcan completamente privadas.
+20 backends de almacenamiento
Soporta Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV y muchos mÃ¡s destinos desde una Ãºnica interfaz.
Incremental y deduplicado
Solo carga los bloques modificados despuÃ©s de la primera ejecuciÃ³n de la copia de seguridad, reduciendo drÃ¡sticamente el uso de almacenamiento y el ancho de banda de carga en trabajos posteriores.
ProgramaciÃ³n flexible
Configure ventanas de copia de seguridad automatizadas con polÃticas de retenciÃ³n que caducan automÃ¡ticamente los puntos de restauraciÃ³n antiguos para gestionar los costos de almacenamiento.
VerificaciÃ³n de copia de seguridad
Prueba periÃ³dicamente la integridad de las copias de seguridad restaurando y comparando datos, detectando la corrupciÃ³n silenciosa antes de que se convierta en un problema de recuperaciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar Duplicati en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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