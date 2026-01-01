Hasta un 70% de descuento en DumbDrop

Despliega DumbDrop con instalación en un solo clic.

Cargador de archivos de arrastrar y soltar básico que guarda los archivos directamente en una carpeta — sin base de datos, sin cuentas, sin complicaciones.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega DumbDrop con instalación en un solo clic.

Elige un plan VPS para DumbDrop

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con DumbDrop

DumbDrop es una aplicación de carga de archivos deliberadamente mínima de DumbWare.io, construida sobre la idea de que compartir archivos con un servidor no debería requerir un sistema de cuentas, un almacén de objetos o una suscripción a la nube. La interfaz es una única zona de arrastre: arrastre los archivos y estos aterrizarán en el disco en un directorio de carga configurado que usted controla totalmente.

A pesar de su pequeña superficie, DumbDrop incluye extras prácticos como protección PIN opcional, soporte para carga de directorios, límites de tamaño configurables, filtrado por extensión de archivo y notificaciones de Apprise. El autoalojamiento en un VPS mantiene los archivos cargados privados, elimina las tarifas de transferencia por gigabyte de servicios de terceros y le proporciona un punto de entrega confiable para colaboradores que no tienen acceso a shell o SFTP.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de DumbDrop

Subidas de arrastrar y soltar

Arrastre un archivo, varios archivos o una carpeta completa a la página y la estructura de directorio original se conservará en el disco.

No se requiere base de datos

Los archivos cargados se escriben directamente en un directorio montado, por lo que las copias de seguridad son una simple copia de carpeta y no hay nada que migrar.

Protección con PIN opcional

Establezca un PIN de 4 a 10 dígitos para restringir las cargas en servidores compartidos sin implementar un sistema de autenticación completo.

Notificaciones Apprise

Reciba notificaciones a través de cualquier canal compatible con Apprise cada vez que llegue un nuevo archivo, con plantillas personalizables para el nombre del archivo, el tamaño y el uso del almacenamiento.

Listado y limpieza de archivos

Habilite el navegador de archivos opcional para descargar o eliminar archivos cargados directamente desde la interfaz web sin acceso SSH.

Límites de extensión y tamaño

Restrinja los tipos de archivo aceptados y limite los tamaños de carga para mantener la zona de carga alineada con el uso que usted le quiere dar.

¿Por qué ejecutar DumbDrop en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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