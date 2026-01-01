Despliega DumbDrop con instalación en un solo clic.
Cargador de archivos de arrastrar y soltar básico que guarda los archivos directamente en una carpeta — sin base de datos, sin cuentas, sin complicaciones.
Elige un plan VPS para DumbDrop
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con DumbDrop
DumbDrop es una aplicación de carga de archivos deliberadamente mínima de DumbWare.io, construida sobre la idea de que compartir archivos con un servidor no debería requerir un sistema de cuentas, un almacén de objetos o una suscripción a la nube. La interfaz es una única zona de arrastre: arrastre los archivos y estos aterrizarán en el disco en un directorio de carga configurado que usted controla totalmente.
A pesar de su pequeña superficie, DumbDrop incluye extras prácticos como protección PIN opcional, soporte para carga de directorios, límites de tamaño configurables, filtrado por extensión de archivo y notificaciones de Apprise. El autoalojamiento en un VPS mantiene los archivos cargados privados, elimina las tarifas de transferencia por gigabyte de servicios de terceros y le proporciona un punto de entrega confiable para colaboradores que no tienen acceso a shell o SFTP.
Funciones clave de DumbDrop
Subidas de arrastrar y soltar
Arrastre un archivo, varios archivos o una carpeta completa a la página y la estructura de directorio original se conservará en el disco.
No se requiere base de datos
Los archivos cargados se escriben directamente en un directorio montado, por lo que las copias de seguridad son una simple copia de carpeta y no hay nada que migrar.
Protección con PIN opcional
Establezca un PIN de 4 a 10 dígitos para restringir las cargas en servidores compartidos sin implementar un sistema de autenticación completo.
Notificaciones Apprise
Reciba notificaciones a través de cualquier canal compatible con Apprise cada vez que llegue un nuevo archivo, con plantillas personalizables para el nombre del archivo, el tamaño y el uso del almacenamiento.
Listado y limpieza de archivos
Habilite el navegador de archivos opcional para descargar o eliminar archivos cargados directamente desde la interfaz web sin acceso SSH.
Límites de extensión y tamaño
Restrinja los tipos de archivo aceptados y limite los tamaños de carga para mantener la zona de carga alineada con el uso que usted le quiere dar.
¿Por qué ejecutar DumbDrop en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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