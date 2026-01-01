DumbDo es una aplicaciÃ³n de lista de tareas deliberadamente sencilla de DumbWare.io, construida bajo la filosofÃ­a de que la mayorÃ­a de las necesidades de seguimiento de tareas no requieren una base de datos, un sistema de cuentas o una suscripciÃ³n en la nube. Las tareas se almacenan en un Ãºnico archivo JSON, lo que facilita las copias de seguridad a un solo archivo y hace que las migraciones sean muy sencillas.

La interfaz se adapta perfectamente a cualquier tamaÃ±o de pantalla y cambia automÃ¡ticamente entre el modo oscuro y claro. La protecciÃ³n opcional con PIN (4-10 dÃ­gitos) asegura el acceso en servidores compartidos. El soporte para Progressive Web App significa que puedes instalar DumbDo en un telÃ©fono o escritorio y usarlo sin conexiÃ³n. El autoalojamiento en un VPS mantiene tus datos de tareas privados, disponibles desde cualquier dispositivo y libres de cambios de servicios de terceros.