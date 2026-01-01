Implementa Donetick con un solo clic.
Gestor de tareas colaborativo de cÃ³digo abierto para organizar las tareas del hogar y responsabilidades recurrentes entre varios usuarios.
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Todo lo que puedes crear con Donetick
Donetick es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de tareas autoalojada diseÃ±ada especÃficamente para espacios de convivencia compartidos y grupos pequeÃ±os. Va mÃ¡s allÃ¡ de las simples listas de tareas pendientes al ofrecer estrategias de asignaciÃ³n inteligentes â€”incluyendo rotaciÃ³n aleatoria y equilibrio de carga de trabajo basado en el historial de finalizaciÃ³nâ€” para que las responsabilidades recurrentes se distribuyan equitativamente entre todos los miembros sin necesidad de coordinaciÃ³n manual.
La programaciÃ³n flexible admite patrones de recurrencia diarios, semanales, mensuales y personalizados, mientras que las integraciones con Telegram y Pushover envÃan recordatorios oportunos. El soporte para etiquetas NFC permite a los miembros completar tareas al instante tocando una etiqueta en la ubicaciÃ³n relevante. La compatibilidad con SSO y OIDC significa que Donetick se adapta a las configuraciones de identidad existentes, y el backend ligero de SQLite simplifica la implementaciÃ³n. El autoalojamiento le brinda total privacidad de datos sin tarifas de suscripciÃ³n.
Funciones clave de Donetick
AsignaciÃ³n de tareas inteligente
Distribuye las tareas equitativamente mediante asignaciÃ³n aleatoria o equilibrio de carga de trabajo, segÃºn el historial de finalizaciÃ³n de cada miembro.
Recurrencia flexible
Soporta horarios diarios, semanales, mensuales y personalizados para que cada rutina â€” desde los platos diarios hasta las limpiezas profundas mensuales â€” se mantenga al dÃa.
Notificaciones push
Se integra con Telegram y Pushover para enviar recordatorios y alertas de vencimiento directamente a los dispositivos de los miembros.
Compatibilidad con etiquetas NFC
Coloque etiquetas NFC en lugares relevantes alrededor de la casa para que los miembros puedan marcar las tareas como completadas al instante con un toque del telÃ©fono.
Inicio de sesiÃ³n con SSO y OIDC
Se conecta a proveedores de identidad existentes a travÃ©s de Single Sign-On y OpenID Connect para una gestiÃ³n de usuarios sin interrupciones.
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AppFlowy es un espacio de trabajo de cÃ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion