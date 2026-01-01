Dolibarr es una plataforma ERP y CRM modular de código abierto que cubre toda la gama de operaciones comerciales — gestión de clientes, cotizaciones, facturas, inventario, proyectos, recursos humanos y contabilidad — en un único sistema integrado. Su arquitectura basada en módulos le permite activar solo las funciones que su negocio necesita, manteniendo la interfaz despejada a medida que sus requisitos crecen.

Alojar Dolibarr en su propio VPS significa que sus datos financieros, registros de clientes y documentos comerciales se almacenan en una infraestructura que usted controla totalmente. No hay tarifas de licencia por usuario, no hay límites de almacenamiento impuestos por el proveedor y no se requiere suscripción para desbloquear módulos avanzados — lo que lo convierte en una opción rentable a largo plazo para empresas en crecimiento que desean la propiedad total de sus datos operativos.