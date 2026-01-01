Implementa Dolibarr con instalación en un clic.
Plataforma ERP y CRM de código abierto para gestionar ventas, facturación, inventario y operaciones comerciales.
Elige un plan VPS para Dolibarr
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Dolibarr
Dolibarr es una plataforma ERP y CRM modular de código abierto que cubre toda la gama de operaciones comerciales — gestión de clientes, cotizaciones, facturas, inventario, proyectos, recursos humanos y contabilidad — en un único sistema integrado. Su arquitectura basada en módulos le permite activar solo las funciones que su negocio necesita, manteniendo la interfaz despejada a medida que sus requisitos crecen.
Alojar Dolibarr en su propio VPS significa que sus datos financieros, registros de clientes y documentos comerciales se almacenan en una infraestructura que usted controla totalmente. No hay tarifas de licencia por usuario, no hay límites de almacenamiento impuestos por el proveedor y no se requiere suscripción para desbloquear módulos avanzados — lo que lo convierte en una opción rentable a largo plazo para empresas en crecimiento que desean la propiedad total de sus datos operativos.
Funciones clave de Dolibarr
CRM Integrado
Haga seguimiento a los clientes potenciales, gestione contactos y supervise el embudo de ventas desde el primer contacto hasta la factura firmada en un solo lugar.
Facturación y cotizaciones
Generar cotizaciones profesionales, convertirlas en pedidos y emitir facturas con seguimiento de pagos automatizado y recordatorios.
Administración de inventario
Monitorear los niveles de inventario, gestionar órdenes de compra y hacer seguimiento a los movimientos de productos entre almacenes o ubicaciones.
Seguimiento de proyectos y tiempo
Asignar tareas, registrar el tiempo dedicado a proyectos y medir la rentabilidad con la gestión integrada de recursos y presupuesto.
Arquitectura modular
Active solo los módulos que su negocio necesita hoy, luego habilite funciones adicionales a medida que sus operaciones se expandan.
¿Por qué ejecutar Dolibarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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