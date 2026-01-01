Hasta un 70% de descuento en Dolibarr

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Plataforma ERP y CRM de código abierto para gestionar ventas, facturación, inventario y operaciones comerciales.

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KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
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Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Dolibarr

Dolibarr es una plataforma ERP y CRM modular de código abierto que cubre toda la gama de operaciones comerciales — gestión de clientes, cotizaciones, facturas, inventario, proyectos, recursos humanos y contabilidad — en un único sistema integrado. Su arquitectura basada en módulos le permite activar solo las funciones que su negocio necesita, manteniendo la interfaz despejada a medida que sus requisitos crecen.

Alojar Dolibarr en su propio VPS significa que sus datos financieros, registros de clientes y documentos comerciales se almacenan en una infraestructura que usted controla totalmente. No hay tarifas de licencia por usuario, no hay límites de almacenamiento impuestos por el proveedor y no se requiere suscripción para desbloquear módulos avanzados — lo que lo convierte en una opción rentable a largo plazo para empresas en crecimiento que desean la propiedad total de sus datos operativos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Dolibarr

CRM Integrado

Haga seguimiento a los clientes potenciales, gestione contactos y supervise el embudo de ventas desde el primer contacto hasta la factura firmada en un solo lugar.

Facturación y cotizaciones

Generar cotizaciones profesionales, convertirlas en pedidos y emitir facturas con seguimiento de pagos automatizado y recordatorios.

Administración de inventario

Monitorear los niveles de inventario, gestionar órdenes de compra y hacer seguimiento a los movimientos de productos entre almacenes o ubicaciones.

Seguimiento de proyectos y tiempo

Asignar tareas, registrar el tiempo dedicado a proyectos y medir la rentabilidad con la gestión integrada de recursos y presupuesto.

Arquitectura modular

Active solo los módulos que su negocio necesita hoy, luego habilite funciones adicionales a medida que sus operaciones se expandan.

¿Por qué ejecutar Dolibarr en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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