Dataline es una herramienta de análisis de datos de código abierto y con prioridad en la privacidad que traduce lenguaje natural a consultas SQL, permitiéndote explorar bases de datos sin escribir una sola línea de SQL. Conecta archivos PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV o Excel y haz preguntas en inglés sencillo para obtener resultados instantáneos y visualizaciones automáticas.

A diferencia de las plataformas de análisis en la nube, al autoalojar Dataline en tu propio VPS, mantienes los datos comerciales sensibles bajo tu control total. No hay límites de uso, ni tarifas por puesto, ni dependencia de un proveedor — solo una interfaz de consulta inteligente que funciona con tu clave API LLM preferida.