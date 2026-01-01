dashdot es un panel de control de servidor ligero y de código abierto, diseñado para quienes alojan sus propios servicios y desean una hermosa vista rápida de los datos vitales de su VPS. A diferencia de las pilas de monitoreo completas que requieren bases de datos, agentes y una configuración compleja, dashdot se ejecuta como un único contenedor: despliéguelo y su carga de CPU, uso de RAM, capacidad de almacenamiento y rendimiento de red aparecerán instantáneamente sin necesidad de configuración.

La interfaz glassmorphic está diseñada para fijarse en una pestaña del navegador o mostrarse en una pantalla montada en la pared. Debido a que lee las métricas del sistema directamente del host, todo permanece en su propia infraestructura: sin telemetría externa, no se requieren cuentas, ningún dato sale de su servidor.