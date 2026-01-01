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Herramienta automatizada de cross-seeding que encuentra torrents coincidentes en diferentes trackers privados para maximizar tu ratio de siembra.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Cross-seed

Cross-seed es una herramienta de automatizaciĆ³n de cĆ³digo abierto diseĆ±ada para ayudar a los usuarios de torrents a encontrar y aĆ±adir cross-seeds ā torrents que existen en mĆŗltiples trackers privados pero que comparten archivos idĆ©nticos. Al comparar tus descargas existentes con indexadores como Prowlarr o Jackett, identifica lanzamientos coincidentes y los aĆ±ade automĆ”ticamente a tu cliente de torrents, permitiĆ©ndote sembrar en trackers adicionales sin volver a descargar ningĆŗn dato.

Ejecutar Cross-seed en un VPS asegura una operaciĆ³n continua 24/7, escaneando nuevas oportunidades de cross-seed cada vez que surgen. Se integra con clientes de torrents populares como qBittorrent, Deluge y rTorrent, y soporta la coincidencia basada en datos que funciona incluso cuando los nombres de los lanzamientos difieren entre trackers.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Cross-seed

Siembra cruzada automĆ”tica

Escanea tus descargas existentes y encuentra torrents coincidentes en otros rastreadores para que puedas compartir mĆ”s sin descargar nada adicional.

Soporte de mĆŗltiples rastreadores

Se conecta a Prowlarr o Jackett para buscar en docenas de rastreadores privados y pĆŗblicos simultĆ”neamente desde una Ćŗnica configuraciĆ³n.

IntegraciĆ³n de Cliente Torrent

Funciona de forma nativa con qBittorrent, Deluge, Transmission y rTorrent para inyectar torrents de siembra cruzada directamente en su cliente.

Emparejamiento basado en datos

Coincide con torrents por el contenido y el tamaĆ±o del archivo en lugar de solo los nombres, detectando cross-seeds incluso cuando los tĆ­tulos de las versiones difieren entre los trackers.

Modo Demonio

Se ejecuta como un servicio en segundo plano persistente que monitorea nuevas descargas y encuentra automĆ”ticamente oportunidades de siembra cruzada en tiempo real.

ĀæPor quĆ© ejecutar Cross-seed en Hostinger?

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