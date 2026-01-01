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Rastreador web de código abierto que convierte sitios web en Markdown limpio y listo para LLM para pipelines de datos de IA.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Crawl4AI

Crawl4AI es un rastreador y extractor web avanzado diseñado específicamente para aplicaciones de IA. Transforma el contenido web en una salida Markdown estructurada y lista para LLM, lo que lo convierte en la base ideal para sistemas RAG (Generación Aumentada por Recuperación), conjuntos de datos de entrenamiento y canalizaciones de contenido impulsadas por IA. Con más de 50.000 estrellas en GitHub, se ha convertido en la solución de rastreo preferida en la comunidad de desarrolladores de IA.

La plataforma es compatible con el control total del navegador para sitios con mucho JavaScript, rastreo asíncrono con pooling de navegadores, filtrado inteligente de contenido y acceso a API RESTful, todo ello empaquetado con un panel de monitorización en tiempo real y un entorno de pruebas interactivo. Alojar Crawl4AI en tu propio VPS te proporciona computación dedicada para operaciones de rastreo intensivas y control total sobre el manejo de datos sin enrutar contenido sensible a través de servicios de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Crawl4AI

Salida lista para LLM

Convierte páginas rastreadas en Markdown limpio optimizado para alimentar directamente pipelines de modelos de lenguaje y sistemas RAG.

Control Completo del Navegador

Gestiona páginas renderizadas con JavaScript y contenido dinámico utilizando un pool de navegadores para un alto rendimiento y una extracción de datos precisa.

Acceso a la API RESTful

Expone puntos finales HTTP para integrar el rastreo web en aplicaciones existentes y flujos de trabajo de datos automatizados.

Monitoreo en tiempo real

El panel de control integrado y el entorno interactivo le permiten rastrear operaciones de rastreo, probar estrategias de extracción y depurar configuraciones en vivo.

Filtrado Inteligente

Las estrategias de extracción estructurada filtran el ruido y aíslan el contenido relevante, reduciendo el trabajo de post-procesamiento en su flujo de trabajo de IA.

¿Por qué ejecutar Crawl4AI en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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