Implementa CoreControl con un solo clic.
Panel de infraestructura autoalojada para gestionar servidores, monitorear el tiempo de actividad de las aplicaciones y visualizar la topología de su red.
Elige un plan VPS para CoreControl
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con CoreControl
CoreControl es un panel de infraestructura autoalojado que ofrece a equipos e individuos una vista unificada de su parque de servidores. Rastrea los detalles del hardware del servidor, monitoriza el tiempo de actividad de las aplicaciones con registros históricos de disponibilidad, genera diagramas de flujo de red y muestra métricas en tiempo real de CPU, RAM y disco recopiladas por un agente complementario ligero.
A diferencia de los servicios de monitorización alojados, CoreControl se ejecuta completamente en tu propio VPS y almacena todos los datos en una base de datos PostgreSQL local. Los equipos pueden organizar servidores y aplicaciones en grupos, asignar roles de Propietario, Administrador o Usuario, y rastrear la salud de la infraestructura sin enviar datos a servicios de terceros.
Funciones clave de CoreControl
Inventario de hardware de servidor
Agregue y organice todos sus servidores con especificaciones de hardware, indicadores de estado y enlaces rápidos a paneles de administración desde un único panel de control.
Monitoreo de la disponibilidad de la aplicación
Monitoree si los servicios autoalojados están activos o inactivos en tiempo real, con registros históricos de disponibilidad y alertas de notificación.
Agente de métricas ligero
Un agente complementario basado en Go recopila el uso de CPU, RAM y disco de cada servidor y envía métricas al panel central sin dependencias pesadas.
Visualización de red
Genere diagramas de flujo de red visuales para documentar y entender cómo sus servidores y servicios se interconectan a través de su infraestructura.
Roles del equipo y acceso
Invita a los miembros del equipo y asigna los roles de Propietario, Administrador o Usuario para controlar quién puede gestionar la infraestructura y ver los informes de monitoreo.
¿Por qué ejecutar CoreControl en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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