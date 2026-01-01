Implementa Copyparty con una instalación de un solo clic.
Servidor de archivos portátil con acceso HTTP, WebDAV, SFTP y FTP, cargas reanudables y sin dependencias de base de datos.
Elige un plan VPS para Copyparty
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Copyparty
Copyparty es un servidor de archivos autoalojado que integra un número excepcional de funcionalidades en un solo contenedor sin base de datos externa. Sirve archivos a través de HTTP, WebDAV, SFTP, FTP y TFTP simultáneamente, soporta cargas reanudables por bloques que sobreviven a conexiones interrumpidas, e incluye una biblioteca multimedia completa con miniaturas, reproducción de audio y búsqueda de texto completo.
Alojar Copyparty en tu propio VPS te proporciona una plataforma privada para compartir archivos que funciona con cualquier cliente estándar —desde un navegador hasta Windows Explorer o FileZilla— sin dependencia de proveedor ni tarifas de almacenamiento recurrentes. Debido a que todo se ejecuta en un solo contenedor con los datos almacenados directamente en el sistema de archivos, las copias de seguridad y las migraciones son sencillas.
Funciones clave de Copyparty
Acceso multiprotocolo
Sirva archivos simultáneamente a través de HTTP, WebDAV, SFTP, FTP y TFTP para que cada cliente — navegador, gestor de archivos o herramienta CLI — se conecte usando su protocolo nativo.
Subidas reanudables
La compatibilidad con la carga fragmentada permite que las transferencias de archivos grandes se reanuden automáticamente después de interrupciones de red sin tener que empezar de nuevo desde el principio.
Biblioteca de medios integrada
Genera automáticamente miniaturas y extrae metadatos para archivos de audio y video, convirtiendo su servidor de archivos en una colección de medios navegable.
Deduplicación de archivos
La deduplicación basada en hash detecta archivos idénticos al subirlos y almacena solo una copia, ahorrando espacio en disco sin ningún esfuerzo manual.
No se requiere base de datos
Todos los datos residen directamente en el sistema de archivos — sin PostgreSQL, MySQL o Redis que gestionar, respaldar o migrar junto con sus archivos.
¿Por qué ejecutar Copyparty en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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