Hasta un 69% de descuento en Collabora Online

Implementa Collabora Online con una instalación de un solo clic.

Suite ofimática en línea autoalojada basada en LibreOffice que permite a los equipos coeditar documentos, hojas de cálculo y presentaciones en el navegador.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Garantía de reembolso por 30 días
Implementa Collabora Online con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Collabora Online

Collabora Online es una suite ofimática en línea autoalojada basada en la tecnología de LibreOffice que se ejecuta completamente en el navegador. Los equipos abren documentos de Word, Excel y PowerPoint directamente desde una aplicación de almacenamiento de archivos como Nextcloud, Seafile o Pydio Cells y los coeditan en tiempo real con cursores en vivo, comentarios, seguimiento de cambios y vistas previas instantáneas — no se requiere cliente de escritorio, Microsoft 365 ni Google Workspace.

Alojar Collabora en su propio VPS mantiene cada documento, hoja de cálculo y presentación en la infraestructura que usted controla. Combínelo con una de las aplicaciones de almacenamiento de archivos de este catálogo para ofrecer a su equipo un reemplazo completo en las instalaciones para las suites ofimáticas en la nube, con compatibilidad total con formatos de archivo y sin tarifas por usuario.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Collabora Online

Colaboración en tiempo real

Varios usuarios editan el mismo archivo de Word, Excel o PowerPoint a la vez con cursores en vivo, comentarios y sincronización instantánea de cambios.

Compatibilidad con Microsoft Office

Abra y guarde archivos .docx, .xlsx y .pptx sin pérdida de conversión gracias a la representación nativa de LibreOffice de los formatos OOXML.

Se integra con el almacenamiento de archivos

Se conecta a Nextcloud, Seafile, Pydio Cells y otros servidores de archivos compatibles con WOPI sin ningún cambio de código en la aplicación anfitriona.

Control de cambios y comentarios

Revise documentos con el modo de control de cambios, comentarios en línea, sugerencias y el historial de versiones familiar de las suites de oficina de escritorio.

Compatible con dispositivos móviles y tabletas

La interfaz de editor optimizada para pantallas táctiles funciona en teléfonos, tabletas y Chromebooks para que los colaboradores puedan editar desde cualquier dispositivo.

¿Por qué ejecutar Collabora Online en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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