Implementa CodiMD con un solo clic.
Editor de markdown colaborativo en tiempo real que permite a los equipos trabajar de forma conjunta en documentación, notas de reuniones y presentaciones.
Elige un plan VPS para CodiMD
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con CodiMD
CodiMD es un editor de markdown colaborativo en tiempo real, de código abierto y autoalojado, construido sobre la base de HackMD. Permite que varios miembros del equipo editen el mismo documento simultáneamente con sincronización instantánea, lo que lo hace ideal para documentación técnica, notas de sprint, registros de decisiones de arquitectura y escritura colaborativa de cualquier tipo. El editor de pantalla dividida renderiza markdown en vivo para que los escritores siempre vean exactamente cómo se verá su contenido.
Autoalojar CodiMD significa que sus notas y documentos nunca pasan por servidores de terceros, lo cual es importante para organizaciones que manejan estrategias internas, información de clientes o especificaciones técnicas. Todos los datos permanecen en su base de datos PostgreSQL respaldada por VPS, y usted controla quién puede registrarse y acceder a la plataforma. Esta implementación combina el servidor CodiMD con PostgreSQL para un almacenamiento confiable de documentos y usuarios.
Funciones clave de CodiMD
Colaboración en tiempo real
Múltiples autores editan el mismo documento simultáneamente con sincronización en vivo e indicadores de cursor individuales.
Renderizado de Markdown enriquecido
Renderiza diagramas, diagramas UML, fórmulas matemáticas, bloques de código con resaltado de sintaxis y medios incrustados desde markdown.
Modo de presentación
Convierta cualquier documento Markdown en una presentación de diapositivas para presentaciones sin salir del editor.
Historial de versiones
Explorar y restaurar revisiones anteriores de cualquier documento para que ninguna edición colaborativa se pierda permanentemente.
Múltiples formatos de exportación
Exporte documentos a PDF, HTML o Markdown sin formato para compartir contenido fuera de la plataforma cuando sea necesario.
¿Por qué ejecutar CodiMD en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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