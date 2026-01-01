Coai (Chat Nio) es una plataforma de agregación de IA de código abierto que reúne a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen y más de 20 proveedores de modelos de lenguaje adicionales detrás de una única interfaz alojada. Va más allá de una simple interfaz de usuario de chat al añadir niveles de suscripción, cuotas de tokens por usuario, emisión de claves API y facturación de uso, lo que la hace práctica para equipos que necesitan ofrecer acceso controlado a LLM a múltiples usuarios sin exponer las claves de los proveedores ascendentes.

Alojar Coai en su propio VPS le da control total sobre qué modelos están disponibles, cuánto puede consumir cada nivel de usuario y cómo se ve su gasto total de API, sin pagar tarifas por puesto a un servicio de agregación gestionado.