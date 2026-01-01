Implementa Cloudreve con un solo clic.
Plataforma de almacenamiento en la nube autoalojada con uso compartido de archivos, vista previa en línea y soporte multiusuario bajo tu control total.
Elige un plan VPS para Cloudreve
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Cloudreve
Cloudreve es una plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto y autoalojada con más de 27.000 estrellas en GitHub, diseñada para ofrecer a individuos y equipos una unidad de nube privada que controlan por completo. Ofrece una experiencia pulida, al estilo de Google Drive —cargas de arrastrar y soltar, enlaces compartibles, vista previa de medios en línea e integración de escritorio WebDAV— mientras almacena cada archivo en la infraestructura de su propiedad.
A diferencia de los servicios comerciales de almacenamiento en la nube, Cloudreve no impone tarifas por usuario, ni escaneo de archivos, ni límites de almacenamiento más allá de la capacidad de disco de su VPS. Es compatible con múltiples backends de almacenamiento, incluyendo disco local, servicios compatibles con S3, OneDrive y Google Drive, lo que le permite unificar almacenamiento dispar bajo un único punto de acceso. Esta implementación combina Cloudreve con PostgreSQL y Redis para un almacenamiento de metadatos confiable y una navegación rápida de archivos.
Funciones clave de Cloudreve
Múltiples backends de almacenamiento
Conecte el disco local, buckets compatibles con S3, OneDrive o Google Drive y gestione todo el almacenamiento desde una interfaz unificada.
Intercambio seguro de archivos
Cree enlaces para compartir con protección de contraseña opcional, fechas de vencimiento y límites de descarga para controlar quién accede a qué.
Vista previa de medios en línea
Previsualice imágenes, videos, audio, documentos y archivos de código directamente en el navegador sin descargarlos.
Acceso WebDAV de escritorio
Monte Cloudreve como una unidad de red en Windows, macOS o Linux para una integración nativa del sistema de archivos sin software adicional.
Multiusuario con cuotas
Cree cuentas de usuario con cuotas de almacenamiento individuales y niveles de permiso para familias, equipos o clientes.
¿Por qué ejecutar Cloudreve en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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