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Base de datos de vectores de código abierto para aplicaciones de IA, búsqueda semántica y pipelines de generación aumentada por recuperación.

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4 GB RAM
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2 núcleos de vCPU
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Chroma

Chroma es una base de datos de embeddings de código abierto diseñada específicamente para aplicaciones de IA que necesitan almacenar, indexar y consultar embeddings de vectores de alta dimensión. Se integra de forma nativa con LangChain, LlamaIndex y el SDK de OpenAI, lo que la convierte en la forma más rápida de añadir capacidades de búsqueda semántica y generación aumentada por recuperación (RAG) a cualquier aplicación sin construir una infraestructura de vectores personalizada.

Alojar Chroma en tu VPS mantiene tus embeddings, datos de documentos y patrones de consulta bajo tu control, sin precios por consulta y con la flexibilidad de ajustar los recursos a medida que tu colección escala.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Chroma

RAG Pipeline Listo

Diseñado como la capa de recuperación para aplicaciones LLM, para que pueda fundamentar las respuestas del modelo en sus propios documentos con un trabajo de integración mínimo.

Integraciones de Marco

El soporte nativo para LangChain, LlamaIndex y el SDK de OpenAI significa que su código de IA existente se conecta a Chroma con solo unas pocas líneas de configuración.

Filtrado de metadatos

Combine la búsqueda de similitud vectorial con filtros de metadatos estructurados para refinar los resultados por fecha, categoría o cualquier atributo personalizado sin posprocesamiento.

Múltiples Métricas de Distancia

Elija la similitud de coseno, la distancia L2 o el producto interno por colección para que coincida con la métrica con la que se entrenó su modelo de incrustación y así obtener resultados precisos.

Almacenamiento Persistente

Las incrustaciones y los índices sobreviven a los reinicios y actualizaciones, por lo que su base de conocimientos permanece intacta sin tener que volver a ingerir documentos después de cada cambio de implementación.

¿Por qué ejecutar Chroma en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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