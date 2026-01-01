ChiefOnboarding es una plataforma de incorporación de empleados gratuita y de código abierto que ayuda a los equipos de RR. HH. y a los gerentes a automatizar todo el proceso del nuevo empleado, desde las listas de verificación previas a la incorporación hasta el aprovisionamiento de cuentas y la asignación de tareas. Los nuevos empleados pueden completar su incorporación a través de un portal web o directamente mediante un bot de Slack, lo que hace que el proceso se sienta natural independientemente de dónde trabajen.

Autoalojar ChiefOnboarding en su VPS mantiene los datos sensibles de los empleados totalmente bajo su control, sin tarifas por puesto y sin dependencia de un proveedor. Admite múltiples idiomas y zonas horarias, lo que lo hace práctico para equipos distribuidos e internacionales.