Hasta un 69% de descuento en Checkmk

Implementa Checkmk con un solo clic.

Monitorización integral de infraestructura con detección automática, comprobaciones sin agente, paneles de control y alertas para servidores, redes y cargas de trabajo en la nube.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Garantía de reembolso por 30 días
Implementa Checkmk con un solo clic.

Elige un plan VPS para Checkmk

-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Checkmk

Checkmk es una plataforma integral de monitorización de infraestructura y aplicaciones que combina plugins compatibles con Nagios con una interfaz de usuario web moderna, autodescubrimiento de servicios y paneles de control integrados. La Community Edition (anteriormente Raw Edition) es completamente de código abierto e incluye el motor de monitorización completo, receptores de agentes, enrutamiento de notificaciones y funciones de informes utilizadas por decenas de miles de organizaciones para monitorizar servidores, switches, hosts de virtualización y cargas de trabajo en la nube desde un único panel.

Alojar Checkmk en tu VPS mantiene cada credencial, nombre de host y métrica dentro de tu propia infraestructura. El autodescubrimiento escanea los hosts en el primer registro y propone las comprobaciones de servicio adecuadas para el sistema operativo y el software encontrados, reduciendo drásticamente el tiempo de configuración en comparación con la configuración manual de cada métrica.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Checkmk

Autodescubrimiento de servicios

Agregue un host y Checkmk lo inspecciona en busca de sistema operativo, servicios, sistemas de archivos, interfaces de red y software, proponiendo automáticamente las comprobaciones de monitoreo adecuadas.

Verificaciones con agente y sin agente

Monitore servidores a través de agentes ligeros en Linux, Windows y Unix, o use SNMP, IPMI, API REST y docenas de integraciones para switches, hipervisores y servicios en la nube.

Paneles de control e informes

Las vistas predefinidas cubren la vista general del host, el estado de los problemas, los gráficos de rendimiento y los reportes de SLA, con un editor gráfico para paneles personalizados y notificaciones.

Alertas inteligentes

Enrutamiento de notificaciones con reglas de escalamiento, horas de silencio sensibles a ventanas de tiempo, entrega multicanal y plantillas personalizables por grupo de host y equipo.

Monitoreo distribuido

Escale a múltiples sitios con administración centralizada, servidores satélite remotos y replicación de configuración sincronizada en diferentes ubicaciones geográficas.

¿Por qué ejecutar Checkmk en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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