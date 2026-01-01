Implementa Checkcle con una instalación de un solo clic.
Plataforma de monitoreo en tiempo real de código abierto para el seguimiento del tiempo de actividad, la infraestructura y SSL, con páginas de estado públicas.
Elige un plan VPS para Checkcle
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Checkcle
Checkcle es una plataforma de monitoreo full-stack que brinda a los equipos de DevOps y a los administradores de sistemas una visibilidad unificada sobre sitios web, API, servidores y certificados SSL desde un único panel de control autoalojado. Monitorea puntos finales HTTP, TCP, DNS y ping junto con métricas de servidores Linux y Windows — CPU, RAM, disco y red — todo en tiempo real.
A diferencia de las herramientas de monitoreo SaaS que cobran por monitor o por usuario, autoalojar Checkcle en tu propio VPS significa monitores ilimitados, propiedad total de los datos y sin tarifas recurrentes. Las páginas de estado públicas y las alertas multicanal a través de Telegram, Slack, Discord, correo electrónico y Matrix mantienen a tu equipo y a los usuarios informados cuando ocurren incidentes.
Funciones clave de Checkcle
Monitoreo de disponibilidad
Monitoree puntos finales HTTP, TCP, DNS y ping con intervalos configurables, seguimiento del tiempo de respuesta y alertas instantáneas de caída.
Métricas de infraestructura del servidor
Monitoree el uso de CPU, RAM, disco y red en servidores Linux y Windows mediante una instalación de agente ligera de una sola línea.
SSL y Seguimiento de Dominio
Monitoree la caducidad de los certificados SSL y el estado del dominio para prevenir interrupciones inesperadas debido a certificados caducados o mal configurados.
Páginas de estado públicas
Comparta el estado operativo en vivo con usuarios y partes interesadas a través de páginas de estado personalizables y de cara al público.
Alertas Multicanal
Envía notificaciones de incidentes a Telegram, Slack, Discord, Correo electrónico y Matrix con plantillas de alerta personalizables.
¿Por qué ejecutar Checkcle en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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