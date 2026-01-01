Implementa changedetection.io con un solo clic.
Herramienta de monitoreo de cambios en sitios web autoalojada que te alerta cuando el contenido, los precios o los elementos de la página se actualizan.
Elige un plan VPS para changedetection.io
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con changedetection.io
changedetection.io es una plataforma de monitoreo de sitios web autoalojada que detecta y te notifica sobre cambios en cualquier página web — desde actualizaciones de contenido y fluctuaciones de precios hasta reposiciones de inventario y enmiendas regulatorias. Va más allá de las simples verificaciones de tiempo de actividad al permitirte seleccionar elementos específicos de la página con selectores CSS, XPath, JSONPath o selección visual, y utiliza un navegador Playwright Chrome integrado para monitorear páginas renderizadas con JavaScript y sitios que requieren inicio de sesión.
El autoalojamiento mantiene tus objetivos de monitoreo, inteligencia competitiva y datos de notificación completamente privados, sin tarifas por página o por verificación, independientemente de cuántos sitios o con qué frecuencia los monitorees.
Funciones clave de changedetection.io
Soporte para páginas de JavaScript
El navegador Playwright integrado renderiza aplicaciones dinámicas de una sola página y maneja flujos de inicio de sesión a los que las herramientas básicas de monitoreo HTTP no pueden acceder.
Selección precisa de elementos
Los selectores CSS, XPath, JSONPath y la selección visual le permiten monitorear exactamente el contenido que importa en lugar de la página completa.
Alertas de Precio y Reposición
Establece umbrales de precio y activadores de palabras clave para que solo recibas notificaciones cuando un producto baje de tu precio objetivo o vuelva a estar disponible.
Más de 70 canales de notificación
Enviar alertas a Discord, Slack, Telegram, correo electrónico, webhooks y docenas de servicios más a través de la biblioteca Apprise sin configuración adicional.
Historial de cambios con vista de diferencias
Cada cambio detectado se almacena y se resalta visualmente, para que pueda revisar exactamente qué cambió y cuándo sin tener que volver a visitar la página original.
¿Por qué ejecutar changedetection.io en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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